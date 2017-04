Selena Gomez te hará llorar con este nuevo videoclip de “13 Reasons Why”

Busquen sus pañuelos, porque esto va a ser muy conmovedor.

13 Reasons Why es la serie del momento, y lo cierto es que todos están de acuerdo que verla es como vivir una montaña rusa de emociones. Y aunque ya muchos se hayan devorado la primera temporada en una sola sentada, todos siguen hablando de la desgarradora historia y su trágico final.

Si eres de los que ya extraña la serie –aunque siga ahí colgada en Netflix- y quieres volver a vivir el encanto de este show sin tener que pasearte nuevamente por sus 13 episodios, ¡prepárate!, porque Selena Gomez trajo algo perfecto para ti.

Esta semana, Selena, productora ejecutiva de 13 Reasons Why, lanzó un nuevo videoclip lírico de la canción Only You que reúne los momentos más emotivos del show.

“Tú eres lo único que he conocido”, aparece sobre una escena en que Clay y Hannah se ven a los ojos en el baile escolar.

“Escucha las palabras que dices, cada vez es más difícil quedarme”, canta Gomez mientras se ve a Marcus y Zach haciendo gestos obscenos detrás de Hannah.

“Todo lo que necesitaba era el amor que me diste, lo único que necesitaba para otro día”, se lee sobre el momento imaginario en que Clay abraza a Hannah y la deja llorar en sus brazos, después de que él se niega a dejarla.

¿Listos para llorar? ¡Presionen Play a continuación!





Fuente: eonline.com