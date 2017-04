Senador del MAS: Familiares de ministro Martínez deben renunciar

El legislador oficialista recuerda que Evo prohibió cuoteo y nepotismo. Tres hermanos del ministro de la Presidencia René Martínez Callahuanca, ocupan puestos en reparticiones estatales como Insumos Bolivia, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la reciente creada Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema de Salud, según declaraciones juradas de la Contraloría General del Estado (CGE).

Senador Efraín Chambi del MAS. Foto/Senado

Senador del MAS: Familiares de Martínez deben renunciar

La Paz / Erbol.- El senador del MAS, Efraín Chambi, considera que una buena señal hacia la población es que los familiares del ministro de la Presidencia, René Martínez, contratados como servidores públicos del Gobierno, dejen sus cargos porque el presidente Evo Morales prohibió el cuoteo y nepotismo en la administración pública.

“No puedo hablar por el ministro, esperemos que él dé una explicación, tal vez son personas expertas o especialistas en alguna materia que haya requerido tal extremo, lo demás está claro que nuestro Presidente ha recomendado el no nepotismo ni el cuoteo. Esperamos que renuncien; hay que dar luces al pueblo boliviano de un principio que marcó el Presidente, el tema del no cuoteo”, manifestó.

Dijo que las organizaciones sociales ha sido prohibidas por el presidente Morales de cometer actos de cuoteo para una gestión pública saludable, lejos de ciertas situaciones que perjudican, pero también hay que ver las altas especialidades que deben ser justificadas plenamente ante el pueblo boliviano.

El legislador negó que se practique el nepotismo y cuoteo de pegas en la administración pública y que todas las organizaciones sociales, al menos, cumplen con la instrucción presidencial de no contratar a familiares.

El diputado opositor Amilkar Barral denunció que los hermanos del ministro fueron contratados por el gobierno y citó a Juan Adhemar Martínez Callahuanca con funciones en Insumos-Bolivia; Nelson Eddy Martínez Callahuanca en YPFB; José Luis Martínez Callahuanca en la flamante entidad creada por el presidente en ejercicio Álvaro García Linera, la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Nacional de Salud.

El otro hermano, Sandro Martínez Callahuanca, fue contratado por el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre.

Martínez dijo que sus hermanos trabajan como servidores públicos “mucho antes” de que él fuera designado ministro de la Presidencia, brazo derecho del presidente Evo Morales. Lamentó que la oposición se dedique a denigrar la trayectoria profesional y formación de ciudadanos, que tienen el derecho a trabajar y servir al Estado, además que en el trabajo de sus hermanos no existe incompatibilidad ni favorecimiento porque no están bajo su dependencia.

El Gobierno emplea a tres hermanos del ministro Martínez

Las declaraciones juradas publicadas por la Contraloría confirman el parentesco. El aludido dijo que ellos trabajan “mucho antes” de que él sea autoridad.

ABI. El ministro de la Presidencia, René Martínez.

Página Siete / La Paz

El reporte da cuenta, además, que Sandro Martínez Callahuanca, el cuarto hermano del Ministro de la Presidencia, trabajó en la Alcaldía de Sucre hasta el año pasado, según una declaración jurada de bienes; sin embargo, ya no se encuentra desempeñando funciones en esta repartición pública como detalló la unidad de comunicación del Ministerio de la Presidencia.

Las declaraciones juradas de bienes de los cinco hermanos suman un patrimonio neto de 10,3 millones de bolivianos: Sandro Martínez alcanzó los 5,3 millones; Juan Adhemar Martínez, quien trabaja en Insumos, tiene un patrimonio de 1,5 millones; Nelson Eddy Martínez está en YPFB y sus bienes alcanzan a 1,4 millones; José Luis Martínez está en la Autoridad del Sistema de Salud y tiene un millón de bolivianos, mientras René Martínez cuenta con 933 mil bolivianos en el Ministerio de la Presidencia.

El diputado Amilcar Barral hizo pública su denuncia acusando al Ministro de la Presidencia de un presunto uso indebido de influencias o beneficios en razón del cargo. “Toda una familia está trabajando en entidades estatales. No hay nepotismo, es verdad, pero va por el lado de que pueda haber uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo; pero lo que más nos preocupa es que no haya ética ni moral, tomando en cuenta que muchos profesionales no tienen una fuente laboral, pero por el hecho de que tengas un cargo alto en el Ejecutivo tus hermanos tengan que trabajar en instituciones estatales”, cuestionó.

Martínez, quien antes de ejercer funciones en el Órgano Ejecutivo estuvo como diputado y posteriormente como senador entre 2006 y 2015, respondió a estas acusaciones y precisó que sus hermanos trabajan como servidores públicos “mucho antes” de que él asuma funciones de autoridad electa.

“Lamento que la oposición política se dedique a denigrar la trayectoria profesional y formación de ciudadanos que, como todo boliviano, tienen el derecho constitucional a trabajar y servir al Estado, como reconoce el artículo 1 –c) de la Ley 2027. Mis hermanos comenzaron sus carreras como servidores públicos incluso mucho antes de que yo asuma la condición de autoridad electa.

Son profesionales con formación académica solvente y sus designaciones fueron regulares”, afirmó a través de un comunicado.

Además continuó: “El artículo 11 – II de la mencionada Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario Público establece que no existe incompatibilidad ni favorecimiento en este caso porque el ejercicio de funciones no se realiza en la misma institución”.