Sport Boys paró por falta de pago de la dirigencia

LIGA

Los jugadores de Spot Boys decidieron no entrenarse más hasta que la dirigencia del club haga efectivo el 50% pendiente de uno de los dos sueldos que se les deben a los que no viajaron a Mendoza (para el partido contra Godoy Cruz, por la Copa Libertadores). El Toro, que viene de perder ante Blooming por 2-3 espera la atención de los directivos para reanudar el trabajo, este martes, de cara el duelo de vuelta contra los mendocinos, el jueves en el Tahuichi.

Antes del viaje a Argentina, el martes pasado, la dirigencia se comprometió a pagar uno de los dos meses de sueldo pendientes, algo que se dio, pero en parte, ya que solo se canceló completamente un salario a los que fueron parte de la delegación que jugó ante Godoy Cruz, el resto que se quedó en Santa Cruz recibió la mitad, algo que molestó mucho y estuvo a punto de dividir el grupo.

Este lunes, por la mañana, el equipo debía entrenarse, luego de perder el domingo contra Blooming, pero el grupo de futbolistas se reunió y luego explicó al técnico, Xabier Azkargorta, que se decidió no trabajar hasta que no se cumpla con el 50% que resta para los que no viajaron a Argentina.

En las próximas horas la dirigencia espera solucionar el problema para que todo vuelva a la normalidad y los futbolistas regresen a su labor este martes, pues el duelo con Godoy Cruz en el Tahuichi es de mucha importancia para tratar de mantenerse vivo en la Libertadores, en las que lo warneños son últimos en el grupo 6, con 1 punto. Los argentinos son líderes (7) y luego están Atlético Mineiro y Libertad, los dos con 4 unidades.

Fuente: diez.bo