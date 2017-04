Trump confiesa que no ve la CNN dos minutos después de afirmar lo contrario

En una entrevista sobre los primeros 100 días de su mandato el presidente estadounidense ha criticado a varios medios de comunicación por haberlo tratado “muy injustamente”.

En una reciente entrevista para Associated Press Donald Trump arremetió contra las “noticias falsas” y el “trato injusto” que recibe de varios medios de comunicación, motivo por el que afirma que ha dejado de ver la CNN.

Esa declaración provocó la sorpresa de la entrevistadora, Julie Pace. “Usted acaba de decir que la ve”, dijo la periodista refiriéndose a un comentario del presidente que no fue incluido en la transcripción de la entrevista.

“¿Qué es lo que acabo de decir? ¿Dónde?”, preguntó el presidente. “Hace dos minutos”, le replicó Pace.

El presidente comentó: “No, me tratan muy mal, es lo que decía. No, lo que dije es que he dejado de verlos”. “La CNN me presenta de manera injusta e incorrecta y ya no la veo, mucha gente ya no la ve”, añadió el presidente, que a la vez afirmó que la cadena más creíble es Fox News.

Consejos para evitar la negatividad

El mandatario también afirmó que desde que no ve las noticias de la CNN ha disminuido la “negatividad” en su vida: “Cuando veo que su información es tan falsa, he desarrollado una habilidad que nunca pensé que tenía. No veo cosas desagradables. Nunca pensé que tendría la capacidad de no ver cosas desagradables si tratan de mí”.

Trump ha tenido una relación conflictiva con la prensa desde que anunció su candidatura presidencial en junio del 2015 y ha criticado a diarios como ‘The Washington Post’ y ‘New York Times’ por publicar historias “inexactas” sobre él. A mediados del pasado mes de febrero atacó en su cuenta personal de Twitter a algunos medios, a los que llamó “enemigos” de los ciudadanos de su país.

Ayer domingo se hizo pública una encuesta conjunta que concluye que solo el 40% de los estadounidenses aprecia el trabajo de Trump, mientras que un 54% está descontento con su política.

