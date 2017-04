Un día muy triste para el Gran Chaco

Esteban Farfán Romero

Presente griego: Hay que tener cuidado con los regalos que ofrecen los griegos, porque envueltos en el celofán, hay una sorpresa.

El martes 18 de abril de 2017 en Yacuiba fue un día lúgubre, sombrío, frio, gris, con llovizna, pardo. En la acera del costado del aeropuerto Sinecio Moreno de Yacuiba, se ha promulgado la Ley 927 (Ley Transitoria para la conformación y el funcionamiento del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco). Lo que debía ser una fiesta, el hecho ha pasado casi desapercibido, con un acto deslucido, opaco, sin entusiasmo e improvisado.

Los patrocinadores de esta Ley, son muy conscientes que han cometido un error político muy grave que tendrá consecuencias (políticas) casi inmediatas, porque este tipo de hechos, la población chaqueña no olvida y pasa factura en su momento cobrando todo.

Desde la aprobación del proyecto de ley en la Asamblea Regional aquel 2 de febrero negro en Caraparí, en el que en una sesión bochornosa el MAS ha impuesto su rodillo, hasta el tratamiento con mucha reserva y secreto en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y la remisión al Poder Ejecutivo para su promulgación, el proceso que ha atravesado este proyecto ha sido muy cuestionado.

Evidente rechazo social

A pesar de que son conscientes que están actuando en contra de su región, los operadores del MAS en el Chaco, no tuvieron otra opción que poner cara dura y seguir pechando hasta que el producto salga del horno.

De manera muy evidente la población ha mostrado su rechazo al proyecto de ley. Todos los líderes de opinión han expuesto su inconformidad y cuestionamiento a la misma.

El acto de promulgación se ha manejado de manera muy secreta y reservada, a tal grado de inventarse un acto de apertura de una oficina de una línea aérea para que de manera camuflada y disfrazada, se proceda a la promulgación de paso.

El acto fue realizado en el aeropuerto de Yacuiba, a unos 10 km de distancia de la ciudad de Yacuiba de manera imprevista. Las invitaciones oficiales indicaban que en fecha lunes 17 de abril se hacía la apertura de las oficinas de BoA y la habilitación de los servicios de transporte. Se conocía oficialmente que el presidente Evo Morales arribaba para su inauguración de las oficinas de BoA, pero extraoficialmente, por el cotilleo en los pasillos, se comentaba que el presidente de paso promulgaría la Ley sancionada.

Luego se dijo que será al día siguiente, pero en ningún momento se comunicó oficialmente la promulgación de la Ley sancionada en la Asamblea Plurinacional. Esto ha causado mucha extrañeza y contrariedad, tomando en cuenta que se trataba de un hecho histórico, por lo tanto muy importante.

La actitud de las autoridades del MAS, demuestra que son consciente que las cosas están mal hechas, por lo que quisieron aprovechar este acto, para evitar que haya conglomeración de personas independientes que podrían manifestar su rechazo y oposición.

El MAS siempre ha despreciado la autonomía

El desprecio por la autonomía del MAS y de sus peones locales es muy evidente al improvisar un acto muy importante como la promulgación, porque a partir de esta norma se pone en marcha el proceso de objetivación de la autonomía.

La promulgación se ha camuflado con la inauguración de las operaciones de una empresa de transporte, y decidieron hacer en el mismo acto de inauguración, la promulgación. Una total falta de respeto a la relevancia del tema.

Hay que recordar que el Gran Chaco, desde hace 34 años, viene luchando a brazo partido por lograr un grado de autonomía y capacidad de definir su futuro sin tutelas odiosas y asfixiantes.

Esta era una oportunidad del MAS por reivindicarse con la ciudadanía chaqueña, pero una vez más actuaron con torpeza e incompetencia política. Hicieron un acto común y corriente, los discursos de todos los oradores fue improvisado, sin contenido, sin mensaje, sin ganas, sin preparación sin referencia a la esencia e historia de la autonomía, sin ninguna transcendencia.

El alcalde de Yacuiba Ramiro Vallejos (UD-A) usó el tiempo que le asignaron, limitándose a pedirle al presidente atención a peticiones particularistas de grupos corporativos. El subgobernador de Yacuiba José Quecaña (MAS), se ha deshecho en adulaciones y halagos al presidente. Evo Morales ha ocupado pocos minutos haciendo referencia a la autonomía y promulgación, la mayor parte del tiempo de sus discurso, se referido a BoA.

Lo pintoresco del acto, fue la presencia del exacalde Carlos Brú y la disculpas del alcalde Ramiro Vallejos al casi olvidarse de saludarlo al comenzar su discurso. Hay que recordar que en las dos campañas municipales, Vallejos fue un áspero y acérrimo enemigo político de Carlos Brú, haciendo denuncias graves de corrupción. Ahora, al parecer las cosas cambiaron mucho.

Lo grave del hecho fue que la Asamblea Regional estuvo como invitada de piedra, relegada totalmente, cuando la misma debía ser la que organice y dirija los actos. Es tal el desprecio a la Asamblea Regional, que ni siquiera estaba en el programa el uso de la palabra del presidente de la Asamblea Regional. El que hizo las invitaciones al acto, fue el alcalde de Yacuiba.

Con el fin de hacer público para la foto y el video, se ha trasladado al Aeropuerto a funcionarios aplaudidores del Gobierno Municipal y de la Subgobernación, que no cesaron de celebrar y hacer bulla a todos los oradores.

Un acto transcendente

La promulgación debería haber sido un acto de impacto, por la trascendencia histórica del hecho, por lo que a la cabeza de la Asamblea Regional debió organizarse un acto grande en la histórica plaza 12 de agosto de Yacuiba, con un programa amplio en el que se incluya a muchos sectores, reconocimiento a varios hombre y mujeres que han luchado por el 45% y la autonomía. Un evento en el que se incluya al pueblo, debía ser al aire libre, a campo abierto y bien organizado. La presencia del presidente y de otras autoridades de alto nivel, habría realzado este acto.

Después de la promulgación, debió terminar en una fiesta, con la presencia de artistas y conjuntos musicales de renombre, en el que todos festejemos el arranque y estreno de la Autonomía Regional de manera material.

Justamente en este momento histórico, era la oportunidad de mostrar grandeza política al incluir a todos en el acto, en el programa. Se debería haber invitado a todas las autoridades y exautoridades del Gran Chaco y del Departamento, a los alcaldes de los cinco municipios vecinos de la Argentina, y a otros que tuvieron que ver con este largo proceso.

Un programa en el que se dé la palabra a varias personalidades, y se escuchen discursos bien preparados, apasionados, y que provoquen emoción. Pero el MAS ha decidido hacer este acto como cualquier hecho corriente. Muchos dicen que como nuestras autoridades no son chaqueñas, no sienten el arraigo emocional vernacular con la tierra que los parió, es que no valoran, ni le dan importancia a este tipo de acontecimiento.

Es importante este suceso, porque a partir de la promulgación de esta ley, comienza a funcionar el Gobierno Autónomo Regional con la designación de la Máxima Autoridad Ejecutiva del Órgano Ejecutivo Regional, complementándose con la Asamblea Regional.

Hemos llegado a lo mismo que se planteaba con la aprobación de una Disposición Normativa Regional. Lo único que hemos hecho es perder tiempo y enfrentarnos. Con la aprobación de la Disposición Normativa Regional planteada por cuatro asambleístas, hubiéramos logrado el mismo resultado, y nos hubiéramos evitado todo este recorrido insulso.

El martes 18 de abril de 2017, en el Chaco ha pasado como un día cualquiera. Es más, ese día lloviznó todo el día sin cesar, como si la naturaleza estuviera triste y desconsolada por el regalo griego de los masistas a la autonomía del Chaco. (Yacuiba 19/04/17)