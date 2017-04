Un mundo sin jefes: una guía para ser freelance (y llegar a fin de mes)

Los servicios mejor pagados son los relacionadas con tecnologías. Ventajas y desventajas de una modalidad en ascenso

La idea de alcanzar un buen trabajo en una empresa con prestigio y quedarse ahí por años, quizás hasta el mismo momento del retiro, escalando posiciones poco a poco es cosa del pasado. Las nuevas generaciones se mueven, buscan oportunidades, ponen énfasis en el work-life balance y sobre todo, hacen valer su saber.

Algunos se mantienen in company, trabajando en relación de dependencia, pero apuntando a cierta flexibilidad. Un número creciente de profesionales, en tanto, eligen cada vez con más frecuencia convertirse en freelancers. Soltar amarras y ser sus propios jefes.

En la Argentina, de acuerdo con un relevamiento realizado por Workana, una plataforma digital que conecta a freelancers con quienes buscan este tipo de servicios en toda Latinoamérica, hay 80.000 trabajadores independientes.

“La Argentina es el segundo país de la región en cantidad de freelancers, detrás de Brasil que lleva la delantera con 280.000 individuos que trabajan de manera independientes. Un poco por debajo está Mexico con 70.000″, explica Guillermo Bracciaforte, cofundador de Workana.

Foto: Pepe Serra / Ménsula Studio

De algún modo emparentado con la cultura emprendedora, aunque no es exactamente lo mismo, tanto unos como otros encuentran en la tecnología un aliado fundamental para crecer y multiplicar las redes para su negocio.

“La disrupción tecnológica continuará generando cambios rápidos y creando nuevas formas de realizar el trabajo. La uberización del trabajo proporciona oportunidades a las personas para complementar su ingreso y hacer actividades específicas o proyectos en tiempo real. Las personas son capaces de monetizar su tiempo y habilidades en línea vía Upwork y Freelancer.com (dos de las plataformas más importantes a nivel mundial sea para trabajos part time/ full time o por proyectos), sirviendo a un mercado global de talento inmediato y a demanda”, aporta en ese sentido Manpower Group, en el estudio “La Era del Potencial Humano 2.0”.

La mayor demanda de emprendedores o freelacers está en lo relacionado con las nueva tecnologías, diseño web y e-commerce. También, de acuerdo con lo que surge de Guru.com, donde se especifica la cantidad de proyectos realizados en cada área, surge que la redacción de contenidos, las traducciones y las estrategias de marketing tiene mucha salida laboral.

Sacando cuentas

Desde el punto de vista económico, los freelancers locales ganan en promedio entre 10 y 30 dólares por hora, con algunos picos en segmentos como el de soporte al cliente en línea donde un profesional puede llegar a embolsar entre 51 y 60 dólares. de acuerdo con el relevamiento de Workana.

“Los profesionales mejor pagos en general son los vinculados con IT y Programación, en especial el desarrollo mobile; y también los relacionados con el diseño, fundamentalmente diseñador de interfaz UX”, dice con precisión Bracciaforte.

Calculadora en mano, un profesional independiente que se genera una cartera de clientes tal que se autoasegura trabajo para 8 horas diarias, por un total de 20 días al mes, podría facturar entre $ 25.000 y $ 70.000 mensuales, según esté en una punta u otra del esquema valor/hora.

Claro que ser freelance o entrepreneur no es sencillo, y tampoco es para todos. Más allá de las habilidades profesionales, la organización y el cumplimiento de las propias metas y horarios es indispensable para que el sistema funcione y resulte rentable. Es decir que se convierta en un medio de vida.

“El principal error es no saber organizar su tiempo, no reconocer que siendo freelance hay horas remuneradas de trabajo y horas que no (contactando clientes, enviando facturas, etcétera). Esto último está relacionado al error común de no saber cuánto cobrar por hora”, explica Bracciaforte.

Otra clave que aporta el ejecutivo es que los trabajadores independientes no deben olvidarse de “dedicar tiempo a contactar nuevos clientes o mantener el contacto fluido con los actuales”.

“Un error frecuente es no saber calcular cuánto trabajo pueden tomar y lograr cumplir las fechas de entrega. Es importante saber que ser freelance es una maratón y va a llevar tiempo crear una reputación y desarrollar una cartera propia de clientes más estable”, señalan en Workana.

Adiós al aguinaldo

Los trabajadores independientes corren con una serie de ventajas, como la flexibilidad y la posibilidad de trabajar para varios clientes o empresas, pero también con menos beneficios que un colega que se desempeña en relación de dependencia.

Analizándolo sólo desde el lado económico, los independientes deben tener en cuenta que no contarán con vacaciones pagas ni con licencia por enfermedad. El día que no se trabaja, ese día no se generan ingresos. Tampoco cobrarán aguinaldo ni recibirán un bonus por superar las metas. Todos esos datos deben ser tenidos en cuenta a la hora de pasar el presupuesto al futuro cliente.

De algún modo, un trabajador freelance bien organizado, logrará separar todos los meses un porción de su ingreso para asegurarse dos o tres semanas de descanso al año sin temblar por su cuenta bancaria.

“Es importante mantenerse al día, actualizado”, remarca Bracciaforte. En ese sentido, el ejecutivo detalla que de los resultados de la encuesta “Valor/ Hora Freelance” que publican en su plataforma surge que existe una gran diferencia entre un diseñador gráfico sin una especialización particular y los que se enfocaron en áreas mucho más demandadas como desarrollo de interfaz (UX).

“Es importante estar siempre a la vanguardia y poder darle a los clientes lo que están buscando y es tendencia, ésto generalmente se traducirá en mejores ingresos y valores hora más altos”.

El día de la independencia

Orden y progreso.

Para lanzarse como trabajador independiente es indispensable ser organizado, de manera de poder cumplir en tiempo y forma con los trabajos comprometidos

Apuesta tecnológica.

Valerse de las plataformas digitales que ya existen para conseguir nuevos clientes. Freelancer.com; Workana.com; Guru.com y Upwork, son algunas de las mas conocidas. No todas estas plataformas aceptan candidatos que no hablen ingleés.

Ahorros.

Crear un fondo económico de resguardo por si hay un período en el que no se pueda trabajar (enfermedad) o para poder tomarse unas vacaciones.

Capacitación constante.

Actualizarse y hacer capacitaciones en forma constante. Estar al tanto de las nuevas tendencias es fundamental a la hora de mejorar el precio que se puede cobrar por los servicios.

Elegir bien el rubro.

Los profesionales independientes mejor pagos son los vinculados a la tecnología y la programación, en nichos como el desarrollo mobile o el diseño de interfax.

Fuente: lanacion.com.ar