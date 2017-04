Violencia, una solución imposible

Marcelo Ostria Trigo

La violencia se manifiesta en guerras de conquista, en enfrentamientos por el predominio político y económico, en las represalias y en el afán de los tiranos de eternizarse en el poder. En efecto, los autócratas, enfermos de ambición desmedida, no vacilan en emplear la violencia para defender su satrapía y persiguen, apresan y matan a quienes piensan diferente y se atreven a manifestar sus discrepancias. Esto sucede con la dictadura populista venezolana. Los recientes enfrentamientos callejeros en Caracas y otras ciudades de ese país son provocados por los órganos de represión al servicio del gobierno chavista resuelto a eternizarse en el poder; y que, con el uso de la fuerza, pretende impedir que la gran mayoría de los ciudadanos venezolanos expresen la legítima voluntad del pueblo de recuperar las libertades democráticas. Y esto ya ha cobrado víctimas.

Pero esta crisis que lleva a la violencia no es solamente producto de un conflicto interno; hay en juego otros intereses no precisamente nacionales. Esto es puesto en evidencia por Miriam Celaya en el portal del medio informativo disidente de Cuba 14yMedio: Dice que “una cosa parece irrefutable: lo que se juega actualmente en Venezuela no es sólo el futuro de esa nación, sino el rumbo al que se encaminarán los próximos pasos del régimen cubano que, más allá de las adversidades de Nicolás Maduro y sus compinches, continúa siendo el dueño absoluto de los destinos de la Isla”. Y añade que no “resultaría una sorpresa que la propia narcoélite de Miraflores y los suyos hayan pactado con los mandamases cubanos un escape hacia La Habana en caso de que les resulte imposible conservar el cetro”.

Por supuesto, que también se juega el destino de los otros socios de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), algunos, entre ellos Cuba, ligados al chavismo por el petróleo subvencionado que aún reciben pese a la tremenda crisis que sufren los venezolanos. Estos también se resisten a admitir que hay vientos de cambio: el neopopulismo encarnado en el Socialismo del Siglo XXI va en retroceso; e ignoran la advertencia popular: “Cuando veas afeitar las barbas a tu vecino, pon las tuyas a remojar”.

En este empeño de desconocer la realidad, persiste la represión; pero el chavismo ya ha perdido la batalla por permanecer en el poder; y es cuestión de tiempo. Estos no perciben —o se niegan a aceptar— que “La violencia jamás resuelve los conflictos, ni siquiera disminuye sus consecuencias dramáticas” (Papa Juan Pablo II).