Wallapop lanazará Wallapay, un nuevo servicio de pagos para sus usuarios

Una de las aplicaciones que más usuarios está ganando en cuanto a las aplicaciones de compra venta entre usuarios es Wallapop. Esta aplicación que tiene poco tiempo entre las muchas aplicaciones y páginas que se dedican de forma exclusiva a las operaciones de comprar y vender entre usuairos, pero se ha conseguido una muy buena reputación a pesar que el trato lo hacen de forma exclusiva los usuarios. Pues ahora la aplicación está dispuesta a dar un paso más en cuanto a los pagos de esas transacciones e involucrarse un poco más en las operaciones realizadas entre sus usuarios gracias al servicio Wallapay.

Wallapay, llegará pronto a modo de servicio de pagos entre usuarios y permitirá el cobro de las operaciones directamente desde el mismo momento que se cierre un trato, de esta forma el vendedor recibirá el dinero de forma directa desde la aplicación a cambio de una pequeña comisión que variará dependiendo del precio del producto, desde los 0,99 euros hasta los 6,99 por el servicio. En la última actualización de la aplicación para los usuarios de iOS ya advertían que estaban preparando algo grande y parece claro que será este servicio Wallapay.

Otro detalle importante es ver las condiciones del servicio además de las comisiones por utilizarlo. Puntos clave como la retención del dinero en las operaciones de venta para certificar que todo está correcto o posibles devoluciones de productos que en algunas ocasiones podrían llegar a darse, necesitan de unas reglas básicas y no tenemos claro si serán arbitrarios como algunos servicios similares y podrán decidir que hacer en ocasiones donde la operación no llega a buen puerto. En cualquier caso este será un método totalmente opcional y el usuario podrá elegir su uso o no, así que esto es una ventaja en toda regla más que una desventaja. Ahora falta por ver la fecha de lanzamiento que no parece demasiado lejana.

Fuente: actualidadgadget.com