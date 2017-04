WhatsApp se actualiza en iOS permitiendo que Siri lea los mensajes

Los usuarios de iOS están de enhorabuena si usan Siri y la aplicación de mensajería por excelencia, WhatsApp. En este ocasión llega la versión 2.17.20 que ya está disponible para su descarga desde hace unas horas y permite a la asistente de iOS leer los últimos mensajes recibidos si el usuario quiere y siempre que se encuentre en la versión de iOS 10.3 o superior. Evidentemente además de esta novedad que es la más destacada en esta nueva versión, la actualización añade otras mejoras que han quedado en segundo plano.

Las demás mejoras se centran principalmente en mejoras visuales en la pestaña de las llamadas y la pantalla de información de los grupos y contactos, además de permitir al usuario elegir en la pantalla de “Mi Estado” la opción de enviar, eliminar o seleccionar varios estados a la vez. Por último en las notas de la actualización se puede leer que han añadido la traducción en persa.

En realidad la principal novedad de esta actualización como advertimos al inicio es la posibilidad del usuario de pedir a la asistente que nos lea los mensajes recibidos. Por lo pronto estas novedades se añaden a las que ya permiten desde hace un tiempo el envío de mensajes con la asistente de Apple gracias a la liberación de la API del asistente. La lucha por ser la mejor aplicación de mensajería parece clara y muchos son los usuarios que a pesar de las distintas opciones que hay no se quieren alejar de WhatsApp, algo que por otro lado y a día de hoy no vemos tan mal ya que la aplicación recibe actualizaciones constantes, con mejoras interesantes cada poco tiempo, algo que no pasaba hace un tiempo.

Fuente: actualidadgadget.com