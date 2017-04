“Xbox necesita crear un verdadero servicio tipo Netflix para videojuegos”: Phil Spencer

Raúl Álvarez – @Lohar

¿Un simple plan a futuro o una pista de lo que prepara la compañía para E3? Phil Spencer, el encargado de la división Xbox en Microsoft, ha concedido una amplia entrevista a The Guardian, donde plantea interesantes propuestas acerca del futuro de los videojuegos. Propuestas que pueden ser más que eso, ya que podríamos estar ante una de las novedades de la plataforma en la próxima E3.

Como sabemos, Xbox lanzó a finales de febrero Xbox Game Pass, que curiosamente fue apodado “el Netflix de los videojuegos”. Pero Spencer parece que quiere ir más allá, desea aprovechar más a fondo esta plataforma y crear contenido original para los juegos, algo que atrape al consumidor bajo un modelo de suscripción.

Impulsar la narrativa de los juegos a través de suscripciones

Entre muchos temas, Phil Spencer expuso sus planes para el futuro del software de Xbox, además de su preocupación al ver que los consumidores no están adquiriendo suficiente contenido desde la plataforma de Xbox, al menos no el que esperaban. Por ello busca ampliar las razones para así crear una diferenciación, algo que compara con Netflix y HBO, quienes ofrecen contenido de calidad que no se puede encontrar en ningún otro lugar.

Lo que hace Netflix y HBO permite crear fidelización a través de una suscripción mensual, una cantidad de dinero fija que la compañía recibirá cada mes, la cual será invertida en crear nuevo contenido para tener atrapado al usuario, un círculo perfecto. Eso es lo que quieren que ofrezca Xbox, no sólo juegos para descargar, sino contenido único para ese juego que no estará en otras plataformas.

Spencer sabe que no todos los juegos funcionarán dentro de este formato, tenemos el ejemplo de un ‘Zelda‘ o ‘Horizon Zero Dawn‘, que son aventuras que funcionan muy bien, pero que cada vez son más escasas, ya que tienen “fecha de caducidad” y el juego no ofrece una experiencia o actualizaciones contantes que lo sigan haciendo actual y atractivo. Estos juegos están disminuyendo su impacto, ya que los juegos basados en servicios están captando cada vez más público.

‘Quantum Break’ es el ejemplo perfecto de un juego que podría funcionar en este tipo de servicio, ya que se trataba de un juego con una gran narrativa, presupuesto, sin multijugador y sin añadidos después de su lanzamiento. Según Spencer, este juego fue “un unicornio para Microsoft”, algo que todos disfrutaron pero que no tuvo mayor recorrido. “Tenemos que entender que si disfrutamos de esos juegos, la oportunidad de negocio tiene que estar ahí”.

La clave de este servicio está en la narrativa, en ampliar las posibilidades de un juego, darle vida casi ilimitada siempre y cuando haya gente interesada en pagar por ello, por lo que será importantísimo presentar contenido de calidad. Spencer compara está idea con lo que pasa actualmente en la televisión, donde una serie puede ser renovada en temporadas de acuerdo al desarrollo de la historia, y esa es el punto medular que busca para los juegos.

Según el ejecutivo, pagar por juegos exclusivos no es movimiento inteligente a largo plazo, por ello hay que pensar en algo nuevo, ver hacia dónde se mueve el mercado y darle un giro a la zona de confort. Por ello cree que esta idea de suscripciones para ampliar la narrativa de los juegos podría funcionar, sin embargo, está consiente que algunas ideas ambiciosas de Microsoft han fallado estrepitosamente, como Kinect, pero no por eso dejarán de experimentar y aventurarse.

Sin duda la idea suena atractiva, pero lo importante aquí será la implementación y en el cómo se vende la idea al jugador. Ya lo veremos con el paso del tiempo.

