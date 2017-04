Y así, Salma Hayek demuestra que su verdadera vocación es el canto

¿Será capaz de dejar la actuación por esto?

Nada como una entrevista con Jimmy Fallon para convertirte en la sensación de cada programa al que vas, ¿verdad Salma?

Con motivo de la promoción de How to be a Latin Lover, cinta protagonizada Salma Hayek y Eugenio Derbez, ambos actores han tenido que viajar por distintas ciudades de Estados Unidos, haciendo hace poco una escala en el programa The Tonight Show con Jimmy Fallon, donde la guapa mexicana confesó algo que ahora se está convirtiendo en su dolor de cabeza, pero también en una grata sorpresa para quienes pensaban que lo suyo era meramente la actuación.

“Cuando estoy triste buscó una canción triste y la transformo en una salsa… Deberían intentarlo” confesó Hayek.

Esta fue la señal que Fallon necesitaba para hacer que la nominada al Oscar demostrara esa habilidad con el tema All by Myself de Céline Dion. Así fue como Hayek, nerviosa, sabía que no podía dar marcha atrás y…

La hazaña no sólo le valió el aplauso del público, también la admiración de Fallon, quien no pudo evitar seguir el ritmo y decidió acompañarla a bailar.

Sin embargo, Hayek no contaba con que después de este momento los siguientes programas a los que asistiría le pedirían no actuar ni bailar, sino cantar. Esto sucedió en Despierta América:

“Ahora me están haciendo cantar en todos los programas de televisión… #HowToBeALatinLover”, escribió la actriz mexicana con resignación.

Now they are making me sing in all TV shows! Ahora me están haciendo cantar en todos los programas de televisión!! @despiertaamerica @ederbez #howtobealatinlover Una publicación compartida de Salma Hayek Pinault (@salmahayek) el 24 de Abr de 2017 a la(s) 8:54 PDT

Fuente: eonline.com