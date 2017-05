﻿Peredo: “En anterior elección, se pasó plata a los dirigentes”

MARCO PEREDO, PRESIDENTE INTERINO DE LA FEDERACIÓN BOLIVIANA DE FÚTBOL, DURANTE UNA RUEDA DE PRENSA. FROI HEREDIA

“En el fútbol hay mucha corrupción. En las elecciones del último Congreso Ordinario corrió plata y lo digo. En esa reunión hubo corruptores y corruptos”, dijo, molesto, Marco Peredo, presidente interino de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), tras la aprobación del nuevo Estatuto Orgánico de la entidad.

El dirigente prefirió mantener en reserva los nombres de los directivos que supuestamente hicieron circular dinero antes de las elecciones que se realizaron en Tarija, en enero de 2016.

“Corruptores que compraron el voto y la conciencia de los dirigentes y corruptos que se vendieron en esta noble actividad. Además, traicionaron a la niñez y a la juventud del país futbolero”.

Peredo lamentó que esta situación no fue denunciada ni cortada en las anteriores elecciones y reflexionó indicando. “Que nos puede garantizar una persona que compra votos que transparencia nos puede garantizar una persona que vende su voto”.

El dirigente hizo las declaraciones al lado del representante de la FIFA Jorge Mowinckel, quien escuchó atento y prefirió no emitir ninguna declaración al respecto.

Sin embargo, Peredo también aseguró: “Hubo corruptos que ni siquiera cumplieron con su voto. Existió la sugerencia de que el voto sea oral, claro, para controlar la corrupción. Para que al que le pago no me la haga y eso pasó en el congreso de Tarija, incluso hubo documentos escritos con acuerdos corruptos para manejar el fútbol y eso no lo podemos permitir más”.

Peredo reflexionó y envió un mensaje a los actores del fútbol boliviano invitando a dejar de lado los intereses personales y volcar la mirada para mejorar la imagen del balompié en Sudamérica.

“Si seguimos así, de nada servirán estos Estatutos, porque no hay la varita mágica para cambiar el fútbol boliviano y su competitividad”.

El directivo considera que la Federación tiene una nueva “estructura” y “visión institucional”, lo que permite ver con mejor panorama el futuro del balompié nacional.

“Ahora solo queda que este auto nuevo tenga un buen chofer y le pongan un buen combustible para que marche muy lejos. Solo esperamos que no lo choquen”, dijo Peredo.

Los dirigentes de los clubes y las asociaciones departamentales de fútbol aseguraron que buscarán aplicar la nueva norma, en un corto plazo.

“Tenemos que traer dirigentes con un nuevo chip. Que se vayan aquellos que están más de 10 años. No solamente se debe renovar las normas, sino también a las personas en todo el fútbol”.

Delicado

“En el fútbol nacional se realizaban transacciones inescrupulosas y todos recibían su toco”.

Marco Peredo

titular interino de la FBF

