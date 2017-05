10 momentos en los que mamá curó y protegió mi corazón

Madre hay solo una, dice un conocido refrán que se repiten en poemas y canciones, y es que es cierto, más allá de los defectos que una persona pueda tener, una mujer desde el momento que llega a ser madre se convierte en el ser más perfecto sobre la tierra para sus hijos.

Con esfuerzo y dedicación ellas nos entregan lo mejor de sí todos los días de su vida, desde que supieron que nos tenían dentro de ellas. Si duda el tener un hijo les da un poder incalculable que las hace nuestras protectoras y defensoras ante el mundo.

Hubieron, hay y si aún la tienes a lado, habrán situaciones en la que ella te sostendrá en sus brazos si lo único que quieres es caer. Estos son 10 momentos en los que las madres curaron nuestro corazón.

1. Cuando agarraste mi rodilla a besos y con una canción mágica desaparecías el dolor.

2. Cuando fuiste mi fan n° 1 en las actuaciones del colegio, que aunque me sintiera actriz y llevara el más ridículo traje de la vida tu estuviste aplaudiendo mi sueño.

3. Cuando me hiciste sentir la mujer más perfecta de todas, hermosa y de buen corazón a pesar de mis notables imperfecciones.

4. Cuando venías hacia mí con café y comida y te quedabas conmigo mientras hacía tareas hasta tarde con tal de mantenerme despierta y sin hambre.

5. Cuando hiciste de todo para que yo viera a una familia perfecta a pesar de los problemas que tenían tú y papá.

6. Cuando me consolaste al ver que mi mejor amiga se mudó de ciudad y me hiciste sentir que tenía otra mejor amiga en casa.

7. Cuando me apoyaste luego de que eligiera estudiar una carrera distinta a las tradicionales porque sabías aún así que lograría el éxito.

8. Cuando me alentabas y sufrías conmigo cuando no me llamaban de ese trabajo.

9. Cuando el amor de mi vida no resulto serlo y me recordaste que yo era más valiosa que cualquier sufrimiento. Tú me sostuviste.



10. Cuando me haces sentir especial y merecedora de todo lo mejor del mundo cada día.

Gracias mamá por estos diez momentos y por los otros millones de razones que tengo para saber que eres la persona más maravillosa de mi vida.

Fuente: whatthegirl.com