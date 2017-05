10 razones por las que la novia de Cristiano será una buena madre

Mientras los rumores de embarazo cobran fuerza, repasamos la vida de la novia del futbolista. Fue niñera en Inglaterra, se ha ganado a su suegra y es obsesivamente discreta.

Por ahora, Cristiano Ronaldo ni confirma ni desmiente. Pocos días después de que el futbolista publicara en sus redes sociales la primera foto en la que aparecía junto a su novia Georgina Rodríguez con su mano puesta sobre su vientre, las revistas Chi y Caras han sacado a la luz unas imágenes del jugador madridista paseando por la playa con su novia. En ellas, llama la atención que la figura de la modelo ha cambiado y su vientre se observa “ligeramente hinchado”. Unas pruebas gráficas con las que prensa mundial ya da por hecho el embarazo. Mientras esperamos la confirmación (o el desmentido), analizamos el perfil de Georgina, “una mamá 10”.

Tiene experiencia cuidando niños

En 2015, Georgina trabajó de niñera en Inglaterra y cuidó a los gemelos de una familia de Bristol, según reveló The Sun. En octubre de aquel año, la joven colocó un anuncio en una publicación de Dulwich porque la familia para la que trabajaba se iba a mudar al extranjero y buscaba nuevo puesto para empezar en enero de 2016. “Es una buena experiencia para mí, teniendo en cuenta que es mi primer puesto como au pair. La familia tiene previsto mudarse al extranjero y, por esta razón, yo busco otra familia (…) Mi inglés es básico, pero me esforzaré lo más que pueda y tan pronto como pueda para aprenderlo (…) Además, no tengo problemas en ayudar en las tareas del hogar”, decía la propia Georgina en aquel anuncio.

Ya ejerce de madre de Cristiano Jr.

En marzo de este año, Madeira rindió un homenaje a CR7, su vecino más ilustre, cambiándole el nombre a su aeropuerto y renombrándolo como Aeropuerto de Madeira Cristiano Ronaldo. Un homenaje al que no faltó su novia. Durante el acto, Georgina ejerció de madre perfecta con el pequeño Cristiano Ronaldo Jr., el cual no podía disimular su felicidad ante el reconocimiento que acababa de recibir su padre. Ronaldo mostró abiertamente su felicidad en el discurso de agradecimiento que ofreció a las autoridades portuguesas: “Nunca lo pedí, pero no soy hipócrita. Soy feliz”.

Comparte con CR7 el dolor de crecer sin padre

Georgina comprende como nadie la infancia de Ronaldo al haber pasado ella también por unos momentos complicados en sus 23 años. Ambos provienen de una “familia desestructurada”. El padre de Georgina, Jorge Eduardo Rodríguez Gorjón, nació en la localidad argentina de Avellaneda y aterrizó en España en 1984 con el sueño de convertirse en un futbolista de primera división. En Jaca conoció a Ana María, una murciana, natural de Águilas, con la que concebiría a Georgina y a otra hija mayor. Jorge Eduardo no prosperó profesionalmente y fue un padre “ausente”.

Sabrá vestirlos a la moda

Georgina está familiarizada con las marcas de lujo. Trabajó en la tienda de Gucci en plena Milla de Oro madrileña y, según sus antiguos compañeros, era una excelente dependienta. Cuando comenzó su relación con Cristiano, tuvo que abandonar el trabajo debido al asedio de los paparazzi. Luego comenzó a trabajar en el córner de Prada de El Corte Inglés del Paseo de la Castellana de la capital.

Se lleva bien con su suegra…

Según el entorno de CR7, Georgina se ha ganado a su suegra. Para Cristiano, su madre, doña Dolores, es la mujer de su vida y Rodríguez lo lleva claro. La joven se ha integrado a la perfección en la familia de su novio y ha conseguido el favor de su suegra, algo que la modelo rusa Irina Shayk nunca logró. El pasado 9 de enero, Georgina posó en la foto de familia durante la gala de entrega de premios de The Best que la FIFA_organizó en Zúrich.

…Pero ha sabido ganarse su sitio

El astro del fútbol ha cedido el asiento en el palco que habitualmente ocupa su madre en el estado Santiago Bernabéu. Esto demuestra lo consolidada que está esta relación. Conociendo el amor que Ronaldo siente por doña Dolores, este detalle dice mucho de este noviazgo. Acompañada por los amigos del portugués, la joven española disfruta de las dotes con el balón de CR7 en un sitio de honor.

Entiende de fútbol

El padre de Georgina, Jorge Rodríguez, fue futbolista y en su día militó en las filas del club Racing Avellaneda y más tarde, ya en España, se le conocía por el apodo de ‘Menotti’. Despuntó en el ‘deporte rey’, por lo que en 1984 emigró a Jaca, donde ingresó en el Club Jacetano, de Primera Regional. Ya en 1985, se hizo entrenador del primer equipo, durando un año, y entre 2006 y 2007 regresó como asistente técnico.

Es discreta…

Cristiano Ronaldo es muy celoso de su vida privada y su novia lo sabe. Él valora que ella sea discreta. Georgina ha abierto su perfil en las redes sociales, pero hasta hace unos días no había mostrado ninguna instantánea con el futbolista. A pesar de que su relación con CR7 se ha ido consolidando con el paso del tiempo e incluso se han mostrado ya juntos en eventos públicos, la joven no deja constancia de estas apariciones en sus redes, al menos de ningún momento privado.

Y Hedonista, como Cr7

En su cuenta de Instagram se la puede ver haciendo deporte, practicando, por ejemplo, bikram yoga, compartiendo sus trucos de belleza, en reuniones con sus amigos y también en las ciudades que ha visitado, como Nueva York, Londres o París.

y muy emprendedora

La joven, de 21 años, ha apostado por una carrera en la industria de la moda tras abandonar su trabajo como dependienta por el acoso de los paparazzi. Ha fichado por Uno Models, la misma agencia que representa a Martina Klein, José Toledo, Laura Ponte o Cindy Kimberly. Desde la agencia aseguran que se trata de “una modelo más” y que siguen con ella “los mismos patrones de confidencialidad que con el resto de sus representadas”, sin hacer excepciones por ser la novia de CR7. Por ese motivo, no quieren desvelar ningún dato sobre las firmas que ya se han interesado en ella y para sus próximas campañas.

