11 antivirus para proteger tu smartphone Android

Android está luchando, versión tras versión, por convertirse en un sistema operativo tan seguro como pueda serlo, todo ello con el objetivo de evitar disgustos a los usuarios y proteger sus datos de ataques maliciosos. Un tipo de aplicaciones que puede ayudar a protegernos son los antivirus, de los que hay una gran cantidad en Google Play.

Obviamente, no hay mejor antivirus que el sentido común, pero en algunas ocasiones uno quiere tener este tipo de apps no sólo por su capacidad de protección contra el malware, sino porque tiene alguna función extra que ayuda a que su dispositivo sea más seguro. A continuación dejamos una lista de 11 de los mejores antivirus de Android que mantendrán a tu móvil un poco más protegido.

Avast!

Es posible que más de uno tenga o haya tenido instalado en su ordenador el conocido antivirus Avast!, pero no conformes con el sector de los PCs, se han pasado al de los móviles, donde también llevan unos cuantos años. Un sistema operativo cada vez más sólido a pesar de ser de los más atacados ha mermado mucho la popularidad de esta clase de antivirus, así que han tenido que añadir funciones diferentes.

En el caso de la aplicación de antivirus de Avast! cuenta con un antirrobo que permite bloquear el dispositivo, así como realizar fotos y capturar sonido del ladrón. También cuenta con un bloqueador de apps que, cuando la configuras, te pide un código PIN para acceder a ella, perfecto para evitar que nadie entre en tus aplicaciones privadas sin tu permiso.

Antivirus gratis para Android Precio: Gratis

Desarrollador: Avast Software

Descargar: Desde Google Play

AVG Antivirus

Aquí tenemos a otro viejo conocido de los antivirus para ordenadores que ha llegado a Android para ofrecer su protección a nuestros queridos teléfonos. Como todas las aplicaciones de esta lista, AVG también trae algunas funcionalidades adicionales que harán que nuestro smartphone esté más protegido en caso de que caiga en malas manos.

AVG Antivirus Gratis es capaz de bloquar las aplicaciones mediante un código PIN para que nadie aparte de ti las abra sin tu permiso. Otra función es la de localizar tu dispositivo con la ayuda de Google Maps u ocultar fotos privadas en un almacén cifrado para que nadie pueda cotillear sin que lo sepas. También puede ayudarte a proteger tu red Wi-Fi analizándola en busca de problemas de cifrado o contraseñas débiles para que nadie se cuele.

AVG Antivirus Gratis 2017 Precio: Gratis

Desarrollador: AVG Mobile

Descargar: Desde Google Play

Kaspersky Antivirus & Security

Nuevamente nos encontramos con un antivirus famoso en el mundo de los ordenadores, esta vez para proteger nuestro teléfono de ataque maliciosos y evitar que los ladrones accedan a nuestros datos. Como es habitual en este tipo de apps, una de sus funciones adicionales es la localización de nuestro dispositivo si en algún momento no sabemos dónde está.

Otras funciones adicionales que podemos encontrar en Kaspersky es el bloqueo de llamadas y SMS no deseados o de enlaces sospechosos para evitar el phising. Lo que diferencia a esta app de sus compañeras es que puedes controlarla con Android Wear para, por ejemplo, encontrar tu teléfono o para realizar búsquedas de malware.

Kaspersky Antivirus & Security Precio: Gratis

Desarrollador: Kaspersky Lab

Descargar: Desde Google Play

McAfee Mobile Security

McAfee Mobile Security es otro de los veteranos, no sólo en los ordenadores, sino también en los smartphone Android, donde ha crecido en eficacia y en funciones adicionales. Todas ellas se centran en el supuesto de que tu teléfono ha desaparecido o te lo han robado, además de que, como Kaspersky, es compatible con tu Android Wear.

Por ejemplo, a través de la web de McAfee podrás realizar una captura de la persona que tiene tu teléfono y enviarte la localización del mismo o, antes de que se agote la batería del dispositivo, guarda el último lugar. Por supuesto, también podrás hacer una copia de seguridad y un borrado completo de tu dispositivo y protegerlo para que el ladrón no pueda desinstalar la app.

McAfee Mobile Security Precio: Gratis

Desarrollador: McAfee LLC

Descargar: Desde Google Play

Virus Cleaner – Antivirus

Esta es la primera aplicación que no tiene un historial de protección de ordenadores detrás, aunque, según dicen en la descripción, Hi Security (los desarrolladores de la app) está apoyado por McAfee. En esta ocasión, en Virus Cleaner no encontramos la típica opción de encontrar el dispositivo si se nos pierde o nos lo roban.

Virus Cleaner tiene como opciones más importantes proteger aplicaciones con código PIN, patrón o huella digital para que nadie ajeno las ejecute sin tu permiso. También encontramos funciones como bloquear llamadas no deseadas y un limpiador de historial de navegacion para que los posibles atacantes no sepan por dónde has estado navegando.

Virus Cleaner – Antivirus Precio: Gratis

Desarrollador: Hi Security lab

Descargar: Desde Google Play

360 Security – Antivirus

360 Security es un antivirus que, además de usarse para proteger de malware tu dispositivo, y al igual que las demás apps de esta lista, tiene varias funciones. En este caso vemos algunas de dudosa utilidad como un “acelerador” del teléfono, pero también tiene las típicas funciones que sí sirven de algo.

Volvemos a recuperar el localizador del teléfono en caso de pérdida o robo que puedes activar desde su web y que, además, puede borrarlo,alertar o bloquearlo para que nadie eche mano de él. También consta de las funciones de bloqueador de apps, un administrador de aplicaciones y un bloqueador de llamadas y SMS no deseados.

Norton Antivirus y Seguridad

He aquí a otro de los viejos conocidos en el mundo de los antivirus para ordenadores que se han metido de lleno en los smartphones con su propuesta. Presumen, en esta ocasión, de haber sido galardonados numerosas veces, pero en este caso estamos ante una versión de prueba y, si quieres disfrutar permanentemente de todas sus funciones, deberás suscribirte a la versión premium.

Además de las características de antimalware, tiene algunas como un localizador del teléfono mediante SMS (si tu versión de Android es 4.3 o inferior), un bloqueador del teléfono en caso de robo o la capacidad de tomar una foto del ladrón. La versión de prueba dura un total de 30 días, tras lo cual puedes adquirir la versión premium o quedarte con la gratuita, cuyas funciones se limitan a las de antivirus y localizador de teléfono por SMS.

Norton Antivirus y Seguridad Precio: Gratis

Desarrollador: NortonMobile

Descargar: Desde Google Play

Avira Antivirus Gratis

Avira Antivirus es una de las aplicaciones capaces no sólo de analizar el almacenamiento de tu teléfono, sino también la tarjeta microSD que tengas puesta en ese momento en busca de malware. Esta app, además, protege tu identidad intentando prevenir la manipulación de tu dirección de correo electrónico o la de tus contactos, llegando a avisar si llega a suceder.

Además de esto, tiene el típico localizador de dispositivos por si se te pierde poderlo encontrar gracias a una alerta sonora si lo tienes en casa, pero no sabes dónde. A través de su web podrás, además, administrar todo lo que tenga que ver con la seguridad de tu dispositivo, entre lo que se incluye el borrado o bloqueo del mismo.

Avira Antivirus Gratis Precio: Gratis

Desarrollador: AVIRA

Descargar: Desde Google Play

Panda Antivirus

Acabamos esta lista con el ativirus para Android de Panda, que también lo hemos conocido en nuestros ordenadores. Al igual que Avira, también analiza tu tarjeta microSD en busca de malware además del almacenamiento interno. Esta app, además, puede descargarse para Android Wear para poder usar algunas de sus características.

Algunas de sus principales funciones son el típico y útil antirrobo para localizar, limpiar o bloquear remotamente tu teléfono en caso de pérdida o robo. Si te pasas a la versión premium, además, el teléfono podrá hacer fotos del ladrón que se enviará a tu correo electrónico, un bloqueador de apps, e incluso una alerta de movimiento por si alguien coge tu teléfono sin tu permiso.

Antivirus Gratis y Seguridad Precio: Gratis

Desarrollador: Panda Security

Descargar: Desde Google Play

ESET Mobile Security & Antivirus

ESET es la aplicación de los mismos que desarrollaron el Nod32. Esta aplicación ha tenido el honor, en 2015, de detectar el 100% del malware que han llegado a los dispositivos. ESET Mobile Security & Antivirus tiene una versión de prueba de 30 días, en las que podrás disfrutar de características premium, como el bloqueo de llamadas y SMS, fotos de los ladrones usando la cámara traser y frontal o el envío de la última localización justo antes de que se agote la batería.

Si optas por quedarte con la versión gratuita, todavía podrás conservar algunas funciones como el soporte o el antirrobo que te permitirá bloquear, borrar y localizar remotamente tu dispositivo.

ESET Mobile Security & Antivirus Precio: Gratis

Desarrollador: ESET

Descargar: Desde Google Play

CM Security AppLock Antivirus

Cheetah Mobile también tiene su propio antivirus, aunque la lista de dispositivos que soportan algunas de sus funciones adicionales está algo limitadas. Por ejemplo, tenemos el caso de su característica de bloquar apps, que sólo es compatible con dispositivos que ejecuten versiones de Android entre 5.0 y 6.0.

Esta característica no sólo permite que bloquees apps con el código PIN, sino que podrás usar también la huella digital si tienes un dispositivo Samsung o un HTC One A9, según su descripción. Esta función permite proteger tus apps y hacer fotos al intruso que intente desbloquear tus aplicaciones tras fallar tres veces. También dispone, como es habitual, de un localizador de tu teléfono y un bloqueador de llamadas y SMS no deseados.

