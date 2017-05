6 días en coma y aún no se tiene claro diagnóstico de niña de 11 años

Hay 5 hipótesis sobre el mal que afecta a niña en terapia intensiva en un hospital de Santa Cruz.

Informe. Por tener afectado su sistema nervioso se sospecha que tiene: Encefalitis Viral, Guillain Barre, Rabia humana, Meningitis y encefalitis autoinmune.

Pese a que una menor de 11 años está internada con hoy 6 días en terapia intensiva del Hospital de Niño Mario Ortiz, aún no se tiene claro su diagnóstico médico. Entre las hipótesis los especialistas manejan cinco posibles enfermedades, por la afectación del sistema nervioso: encefalitis viral, Guillain Barre, rabia humana, meningitis y encefalitis autoinmune. Se anunció que hoy habrá una junta médica para evaluar este caso. Los padres de la menor de edad indicaron que los síntomas iniciaron y se fueron agravando paulatinamente luego de la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH). Sin embargo, tanto el Servicio Departamental de Salud (Sedes) como el ministerio del área descartaron completamente esta afirmación.

Recibe medicación para las cinco posibles enfermedades. El responsable nacional de Servicios de Salud, Rodolfo Rocabado, indicó que la infante recibe medicación contra las posibles cinco enfermedades.

“Todavía no se tiene un diagnóstico claro. Todos son presunciones. Es muy complejo llegar al diagnóstico, se requieren pruebas que por lo general los hospitales no cuentan”, sostuvo. El director del Sedes, Joaquín Monasterio, indicó que por los síntomas la posible enfermedad que tenga es meningoencefalitis, aunque se seguirán haciendo estudios para confirmar esto. Sobre Guillain Barre, indicó que este mal es ascendente y en la paciente la enfermedad fue a la inversa, empezó en el sistema nervioso central. Aclaró que el estado de la infante es gravísimo y no mostró mejoría en estos días.

Ayer una comisión del Ministerio de Salud llegó al departamento para apoyar en el trabajo de diagnóstico de esta menor.

Se sospecha de rabia porque cuidaba a varios perros. El responsable de Zoonosis del Sedes, Jhonny Ruiz, indicó que cuando se la atendió en el hospital Francés se detectó que tenía aversión al viento, lo que hizo sospechar de rabia, a esto se sumó que los familiares contaron que le tenía mucho cariño a los canes por lo que rescató algunos de la calle. Rocabado indicó que los resultados a este mal salieron negativos aunque aclaró la única prueba 100% segura para esta enfermedad es post mortem. Recordó que tienen la experiencia de haber hecho la prueba en vida y salir negativa, pero que en el examen posterior se confirmó este mal. Rocabado indicó que se solicitó apoyo a un laboratorio de Brasil para realizar nuevamente este examen.

Rechazan relación con vacuna VPH

Informe. El responsable nacional de Servicios de Salud, del Ministerio del área, Rodolfo Rocabado, descartó que el estado de la paciente sea a causa de la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH). “No se puede hablar de eso. No hay ninguna evidencia científica que compruebe que esta vacuna que ya se aplica en más de 90 países provoque algún malestar”, enfatizó.

La vacunación contra el VHP que previene el cáncer cérvico se aplica de forma gratuita, a menores de 10 a 12 años, en todo el país desde el 20 de abril. Se confirmó que mañana acaban las brigadas móviles y que en octubre se aplicará la siguiente dosis.

