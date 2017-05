69 cosas rompedoras que ha hecho, dicho y cantado Grace Jones

Símbolo de la música disco, icono de la alta costura, actriz provocadora… La camaleónica artista cumple hoy 69 años y este es nuestro homenaje a la diva más transgresora de la historia

Símbolo de la música disco, icono de la alta costura, actriz provocadora… La camaleónica Grace Jones cumple hoy 69 años y este es nuestro homenaje a la diva más transgresora, que el próximo 3 de junio actuará en el Primavera Sound.

1.

Grace Beverly Jones nació en Spanish Town (Jamaica), aunque con 13 años se mudó con su familia a Nueva York. Allí fue descubierta por la agencia de modelos Wilhelmina Modeling. Pero la dureza de sus rasgos, su color ébano y su masculinidad no encajaban con los estándares estadounidenses, y puso rumbo a Europa.

2.

Sin embargo, es posible que nunca muera. “Incluso la muerte no me detendrá. Nunca lo ha hecho”, ha dicho. “Puedes encontrar imágenes de mí desde hace siglos. Rostros como el mío tallados en madera en el Antiguo Egipto. Llevo aquí mucho tiempo, con el corazón palpitante, listo para saltar sobre mi presa, acechando, desafiando, amando, cazando, conquistando, seduciendo , luchando, soñando, riendo, y siempre lo estaré”.

3.

Hace un año, en mayo de 2016, Jones publicó su autobiografía: Nunca escribiré mis memorias (Editorial Séguier). El libro, cuyo título es un guiño a uno de los versos de su canción Art Groupie (1981), es un pozo sin fondo de sentencias como la anterior.

4.

A los 15 años ya había probado el LSD y antes de los 18, se había fugado con uno de sus profesores.

5.

Descubrió Francia en 1970, donde se consagró como modelo trabajando para grandes como Yves St. Laurent, Kenzo o Armani.

6.

Su particular androginia le ayudó a hacerse un nombre en las pasarelas y a colonizar las portadas de las revistas de moda más prestigiosas.

7.

Pero no fue un camino de rosas. Antes de triunfar, tuvo que escuchar de labios de John Casablancas, jefazo de la agencia Elite, que “vender una modelo negra a la gente de París es como intentar venderles un viejo coche que nadie quiere comprar”.

8.

En la capital francesa compartió piso con Jerry Hall y Jessica Lange. Cuenta la leyenda que lo único que había en su nevera eran botellas de champán.

9.

Allí conoció al modisto japonés Issey Miyake, que en 1976 la puso al frente de una pasarela integrada únicamente por modelos de raza negra. Tras el desfile, los actores Michael Douglas y Jack Nicholson invitaron a todas las modelos a subir a su limusina. Nicholson jura que Grace fue la única que no cayó rendida a sus encantos.

10.

Su físico es herencia genética de una madre que practicó el salto de altura y un padre que, además de pastor, fue boxeador amateur. De niña, Jones fue velocista y se refugió en el deporte de las mofas de sus compañeros de colegio.





11.

Una de sus poses preferidas es la de ojos desorbitados. Una mirada que parece salirse de las cuencas que aprendió del que fuera el segundo marido de su abuela, que la cuidó junto cuatro de sus cinco hermanos cuando sus padres emigraron a Estados Unidos. “Era un auténtico sádico que tenía una excusa para ser cruel porque era nuestro guardián (…) Usaba la religión y el miedo para controlarnos”.

12.

Su madre era costurera y le enseñó a fabricar su propia ropa. Aquello fue una ventaja cuando llegó a París sin apenas dinero. En sus memorias cuenta como Hall y ella compraban en Rag Queen (La reina de los retales) e ideaban sus propios estilismos usando prendas de los años 30 y 40. Unos looks que los diseñadores copiaban después.

13.

Durante años jugó al despiste sobre su género y su sexualidad. Muchos pensaron que Grace era transexual. Su canción I Need a Man (1977) la convirtió en referente de la comunidad gay.

14.

Grace frecuentaba clubs gays con su hermano Chris. “Yo nací un poco más masculina, una chica con parte de la masculinidad que le faltaba a él. Y Chris tenía algo de la feminidad de la que yo carecía”.

15.

De vuelta a Nueva York, conquistó a Andy Warhol, que la hizo su musa. Juntos eran habituales de Studio 54.

16.

En la pista de aquella mítica discoteca, Grace patinaba con el pubis teñido de fluorescente o se presentaba vestida únicamente con un collar de huesos blancos al cuello. Rompió clichés y se atrevió con todo.

17.

Ha confesado que, en esa época, su lema vital era “prueba de todo al menos una vez. Si algo te gusta, sigue haciéndolo”. Aquello incluía todo tipo de drogas.

18.

“He sufrido daños, desde luego que sí, y muchos de mis amigos han muerto de sida. A veces traspaso los límites, y lo sé. Después soy más sabia. Como soy muy vanidosa, no quiero agotarme físicamente. Me cuido. Hay que tener cuidado con las drogas, el alcohol y el sexo”.

19.

En 1990, la actriz tuvo que enfrentarse a la justicia acusada de posesión de cocaína. Según la policía, Jones escondió la droga envuelta en billetes de dólares jamaicanos y fue descubierta tras un registro efectuado en su casa de Kingston. Finalmente fue declarada no culpable.

20.

“Solo lamento una cosa en mi vida: no haber hecho más cine y, sobre todo, no haber aceptado la película que me propuso Ridley Scott: Blade Runner. Mi carrera y mi imagen habrían cambiado. Cuando finalmente me decidí, era demasiado tarde. No seguí mi instinto”.

21.

Sus arriesgados estilismos, sus peinados y su maquillaje extremo no solo marcaron la estética de los años 80 sino que su herencia pervive y ha inspirado a artistas como Kylie Minogue, que tomó la portada del icónico álbum Island Life que Jones publió en 1985 para crear la de Fever, su trabajo más vendido hasta la fecha, que salió en 2001.

22.

“Las tendencias vienen y van. Unas quieren ser como Miley Cyrus y otras, como Rihanna. Unas, como Lady Gaga y otras, como Madonna. Ninguna de ellas me gusta, excepto por el hecho de que todas han intentado ser como yo (…). A veces roban descaradamente, otras veces se inspiran, pero lo cierto es que no hay nada nuevo bajo el sol”, ha dicho.

23.

Pero ella también admiro a otras mujeres icónicas. Entre sus filias confesas: Marlene Dietrich, Greta Garbo, Bette Davis, Joan Crawford o Nina Simone.

24.

En 1979 conoció al diseñador gráfico Jean-Paul Goude que fue su pareja y también el responsable de su icónico pelo. “Me lo corté mucho, casi rapado, porque de pequeña lloraba cada día cuando me lo tenía que peinar. No podíamos ponernos suavizante, porque la religión lo prohibía. Así que no pensaba más que en cortarlo. Finalmente me lo rapé y dejé plana la parte de arriba. Me inspiré en un boxeador, Don Denzey, que Jean-Paul y yo habíamos visto en el ring. Nos decidimos por un corte parecido al suyo, de estilo militar”, explicó en una entrevista al periodista Henry Jean Servat.

25.

Mecano hace referencia a ese mismo peinado en su canción Stereo-sexual (1998).





26.

“Afeitarme la cabeza me llevó a mi primer orgasmo“, afirma en el libro de memorias firmado por el periodista musical Paul Morley.

27.

Goude, que la apodó la “Marlene Dietrich negra”, la convirtió en una modelo única en el mundo. Pero ella prefería cantar.

28.

Las portadas de sus álbumes son verdaderas obras de arte que siempre la presentaban con una estética rompedora y vanguardista.

29.



Es mítica también su colaboración con Keith Haring, que pintó su piel convirtiéndola en una obra de arte viva el 28 de julio de 1984 en la calle Bond de Nueva York.

30.

En aquel estudio no estuvieron solos. El fotógrafo Robert Mapplethorpe fue el encargado de inmortalizarlos en una sesión de fotos para la revista Interview, fundada y editada por Warhol. El madrileño Javier Porto, que se encargaba de la iluminación, documentó aquella experiencia y más tarde editó Grace, Andy, Keith, Robert y cía, la crónica del making off de aquella reunión.

31.

Con Jean-Paul Goude tuvo a su único hijo, Paulo, que hoy día la acompaña en sus actuaciones tocando el piano. En 2009, la hizo abuela de una niña llamada Athena.

32.

En el cine Grace Jones fue Zula, la guerrera de Conan el Destructor (1984), tan fría y amenazante que hacía parecer inofensivo al mismísimo Schwarzenegger. La actriz se entrenó durante año y medio para combatir cuerpo a cuerpo y montar a caballo.

33.

En aquella película conoció a una de sus supuestas novias: la actriz Sarah Douglas.

34.

Dos años más tarde, en 1986 asistió a la boda de su amigo Arnold Schwarzenegger con Maria Shriver en Cape Cod. Su acompañante fue Andy Warhol y le robaron el protagonismo a los novios.

35.

Grace no solo era una fiera en la gran pantalla. En 1981, golpeó en directo al presentador Russell Harty porque le estaba dando la espalda para hablar con otro invitado.

36.

En una encuesta de la revista Men’s Health, los lectores masculinos declararon que Grace Jones –junto a Hillary Clinton, RuPaul y “mi madre”– era la mujer que más les “asustaba”.

37.

Es reincidente en desórdenes públicos. En 2005, la policía británica obligó a Jones a abandonar un avión en el aeropuerto londinense de Heathrow después de que se negara a salir con el resto de los pasajeros. ‘La pantera negra’, como la llamaba la prensa en los ochenta, exigió ser trasladada en un vehículo y se negó a ir en autobús con el resto de los viajeros según publicó el diario The Sun.

38.

En noviembre de 2006 fue criticada por su comportamiento en una fiesta de Delta Airlines. Según cuentan, se desnudó mientras gritaba y afirmaba ser la “perra reina selva madre de Nueva York”. Su publicista catalogó posteriormente las historia como “ridícula”.

39.

En 1985, con el personaje de May Day, se convirtió en una de las chicas Bond más impactantes de la historia. En Panorama para matar compartió cama con Roger Moore.

40.

En aquel rodaje, además de convertirse en la mejor villana de la franquicia, Jones consiguió un papel para su novio, un sueco de casi dos metros de altura que había sido su guardaespaldas. Dolph Lundgren debutó gracias a ella como agente de la KGB.

41.

Con Lundgren protagonizó una portada mítica de la revista Playboy en 1985.

42.

Su popularidad no dejaba de crecer. Aquel mismo protagonizó un anuncio del Citroën CX2 donde el coche acababa entrando en la boca de la cantante.

43.

En septiembre de 1987 repitió portada posando en solitario para Playboy. Sus fotos desnuda dieron la vuelta al mundo.

44.

En 1986 interpretó a un vampiro en la película Vamp.

45.

Uno de los artistas que se ganó su respeto fue Michael Jackson. Según Jones, los dos estaban hechos el uno para el otro y deberían haber contraído matrimonio.

46.

Pese a que ha tenido muchos amantes, como el especialista de acción y culturista danés Sven-Ole Thorsen, Grace Jones solo ha tenido un marido: un joven musulmán húngaro de origen turco llamado Atila Altaunbay, cuya boda se celebró en 1996 y del que se divorció en 2004.

47.

Desde 2006 y hasta hoy comparte vida con el compositor Ivor Guest.

48.

Guest escribió su canción Original Beast, incluida en la banda sonora de la película Los juegos del hambre: Sinsajo – parte 1 (2014).

49.

Grabó tres álbumes disco, Portfolio (1977), Fame (1978) y Muse (1979) y sentó las bases del género.

50.

El primer tour mundial de Grace Jones se llamó One Man Show y en su escenografía se quitaba y ponía máscaras continuamente. Samuráis pop, robots psicodélicos…

51.

Hubo una vez en la que un joven Mikel Erentxun entrevistó a Grace Jones y ante la pregunta de “¿Cómo le gustan los hombres?”, la cantante le respondió: “Como tú, no”. Por cierto, en la grabación la voz en off de Constantino Romero se refiere al cantautor español como “Maikel”.

52.

Pero su aparición más surrealista en España fue la madrugada del sábado 13 de diciembre de 1992 en Oviedo. Grace acompañó a Mickey Rourke en un combate de boxeo amañado con Poli Díaz junto a Samantha Fox o Loreto Valverde. El evento fue organizado por Telecinco.

53.

En 1999, Jones ocupó el puesto 82 de las 100 Mejores Mujeres del Rock and Roll de VH1 y, en 2008, fue galardonada con el premio Q Idol.

54.

Cuando le preguntan por su secreto profesional casi siempre menciona el permanecer fiel a sí misma. “Una de las claves del éxito es cultivar la propia personalidad. En mi caso, es una simple cuestión de karma. Hoy en el arte todo se viene abajo. Es terrible ver cómo se despeña un joven artista tras otro por estar cortados todos por el mismo patrón. No deberían tener miedo a asumir su individualidad; ahora que también las grandes corporaciones se están hundiendo es el momento propicio para el cambio, para que tomen ventaja de armas como Internet y hagan las cosas suyas”.

55.

Durante décadas exigía por contrato una docena de ostras de la mejor calidad en su camerino antes de los conciertos.

56.

Tras la etapa disco, supo reciclarse con una trilogía junto a Chris Blackwell (Island) y Sly & Robbie y abrazó los sonidos reggae, post-punk y new wave.

57.

En 2008, Grace Jones rompió un silencio discográfico de 19 años con el álbum Hurricane. Como anécdota, en William´s blood, el single de presentación, la madre de la artista cantando un fragmento de Amazing Grace.

58.

Una de sus actuaciones más peculiares fue la que compartió con Pavarotti en 2002.





59.

También actuó en el jubileo de diamante de la reina de Inglaterra bailando un hulahoop mientras cantaba.

60.

En 2015 dijo sentirse “identificada” con Caitlyn Jenner –conocida como Bruce Jenner antes de someterse a un cambio de sexo–. “Puedo comprenderla perfectamente. En ocasiones yo misma he deseado tener una polla, simplemente para saber qué se siente. Pero no he atravesado ninguna de esas terribles crisis”, declaró en una entrevista a The Observer.

61.



Siempre le ha gustado quitarse la ropa en público. En 1998 mostró sus pechos durante una actuación en Disney World (Florida) ganándose que le prohibieran la entrada al parque de por vida.

62.

“Hay gente que seduce al público. Otra sabe agasajarlo y hay quienes le ruegan. Grace, tú has violado a tu público: verte en directo es un ataque sexual”, dicen que le espetó Orson Welles en 1979.

63.

“Crecí en un ambiente muy religioso, hay muchos sacerdotes en mi familia, y me enseñaron que tenía que ser ejemplo para los demás con todo lo que hiciese en la vida. Siempre he detestado esa noción, y aunque acepto que llamo la atención, solo espero que a estas alturas no sea ejemplo para nadie. ¡No quiero serlo!”, confesó en una entrevista publicada por la revista Shangay en 2015.

64.

En los años 2011-2012 el Victoria and Albert Museum de Londres utilizó una fotografía tomada por Jean-Paul Goude del Maternity Dress, diseñado por él mismo y por Antonio López en 1979, como imagen y póster de la exhibición Postmodernism: Style and Subversion 1970-1990.

65.

El año pasado, The Museum of the African Diaspora de San Francisco albergó la exposición The Grace Jones Project.

66.

Después de seis años desde su último álbum, Damon Albarn y Gorillaz anunciaron el pasado abril que estaban preparando un nuevo trabajo llamado Humanz. En él han contado con Grace Jones como una de las voces invitadas de la canción Charger.

67.

Desde 2005, la directora Sophie Fiennes ha estado trabajando en Grace Jones–The Musical Of My Life y su estreno estaba fijado para este año. Según Screen Daily, el documental se lanzó ayer en Cannes.

68.

Grace dejó Nueva York para vivir en Londres. Una de sus grandes amigas en la ciudad del Támesis es la modelo Kate Moss. Ahora ha vuelto a Jamaica.

69.

“Me da fuerza, es una fuente de juventud. Los de allí son santos y están un poco locos. Yo les llamo piratas, ¡porque es como la isla de los corsarios! Primero llegaron los vikingos y después los bucaneros. Los locales hicieron el amor con aquellas gentes venidas de lejos. Bebían mucho, ¡y volvían a hacer el amor! Soy hija de todas esas culturas que se mezclaron. Quien quiera entenderme debería conocer Jamaica”.





