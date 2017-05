7 cosas que nos pasan a los humanos en luna llena

No se trata de las leyendas que nos contaban nuestras abuelas, se trata de estadísticas y estudios científicos que comprueban que a luna y su campo magnético controla nuestras vidas más de lo que sabíamos hasta ahora.

1. Tu ciclo menstrual puede ser alterado

De acuerdo con un estudio realizado por el Área Ginecológica y Obstétrica de Escandinavia, las mujeres entre los 16 y los 25 años de edad, sufren alteraciones o cambios notables en sus ciclos menstruales durante luna llena.

El estudio tomó en cuenta a 826 voluntarias entre las edades anteriormente mencionadas, y la mayoría de ellas tuvo su período durante luna llena. Aunque no se saben más detalles al respecto, al parecer, la luna llena hace que muchas mujeres tengan su período durante esos días.

2. Damos a luz a más bebés

Tal vez, esto esté ligado al punto anterior; si la mayoría de las mujeres coincidimos en los días en que tenemos el período basado en la luna llena, es muy probable que demos a luz también en luna llena.

El estudio conducido en Kyoto, Japan, analizó los nacimientos ocurridos entre enero de 1966 hasta diciembre de 2000, para determinar si la gravitación lunar tenía algo que ver con el incremento de nacimientos. Las conclusión es que hay un incremento significativo.

3. La luna llena nos convierte el en ‘lobizón’

No literalmente, pero la ciencia descubrió luego de un estudio reportado en Science Daily, que consistió en monitorear el sueño de los voluntarios que sostenían tener problemas para quedarse dormidos, llegando a la conclusión de que esta condición empeora cuando hay luna llena.

4. Las salas de emergencia de los hospitales… se llenan

Esta en particular me consta y sin que la ciencia me lo haya dicho. Durante 7 años trabaje en dos hospitales diferentes y nadie, literalmente nadie, quería tomar los turnos de la noche durante luna llena. Yo pensaba que exageraban, pero no. Cada vez que teníamos una noche difícil mirábamos el almanaque para ver si había luna llena y el 90% de las veces era así.

Pero volviendo a la ciencia, en 2011 se publicó un estudio en el World Journal of Surgery, en el que se llegó a la conclusión de que el 40% del personal médico (estamos hablando de científicos que sólo creen en datos, estadísticas y hechos comprobados) creen que hay una relación directa entre la luna llena y la mayor cantidad de personas que es admitida a la sala de emergencia durante luna llena.

5. La cantidad de crímenes incrementa durante la luna llena

Múltiples estudios y estadísticas alrededor del mundo han comprobado que este es verdad aunque no se sabe por qué. Algunas opiniones sugieren que a lo mejor lo hacen porque tienen más luz, pero esto es puramente una opinión, lo que es un hecho es que los crímenes aumentan.

6. Cambios de estado de ánimo

A lo mejer está relacionado con el punto anterior. De acuerdo con el National Criminal Justice Reference Service, “los ciclos lunares afectan las emociones de las personas, haciendo que las personas tengan comportamientos más agresivos. El estudio enfatiza que la gravitación lunar no trae locura y crímenes a la gente, pero que sí tiene una influencia en el comportamiento y los cambios de estado de ánimo, especialmente en personas que sufren de problemas emocionales.

7. Si te enfermaste en luna llena, no te hagas problema, te recuperarás más pronto

Esto es en especial para los enfermos cardíacos. Según lo publicado en Science Daily, los pacientes que requieren una cirugía que incluya al corazón o a las arterias, es mejor que lo hagan durante la luna llena.

Numerosos estudios se han conducido para determinar como afectan los ciclos lunares, sobre todo los resultados de las cirugías cardíacas, y en su mayor parte, los estudios concluyeron que este tipo de procedimientos son mejores durante la luna llena.

Fuente: whatthegirl.com