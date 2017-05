7 cosas que te sorprenderán de Cecilia Bellido en su rol de madre

Para celebrar el mes de las madres, SOCIALES entrevista a algunas de las más conocidas de nuestro medio. Entérate qué dijeron:

La primera en la lista es la presentadora de Que no me pierda, de Red Uno, Cecilia Bellido, mamá de Mariano (18) y Darío (6).

1. La primera vez que su hijo mayor le habló sobre una chica sintió una sensación extraña. “Creo que uno va preparándose por años para ese momento y no es tan grave como parece”.

2. En cuanto a la educación de sus hijos hace hincapié en los valores que deben tener como seres humanos. “Intento que ellos entiendan el significado de ser buenos hombres, personas de bien y sobre todo gente responsable”.

3. Se define como una madre protectora. “Muchas veces malcriadora”.

4. La mayor locura que hizo por sus hijos fue cuando acompañé a Mariano (18) a perseguir a los jugadores de fútbol que admira. “Fui a alojarme a un hotel donde estaba el deportista. Tuve que viajar a La Paz y volver en 24 horas para seguir trabajando. Valió la pena, porque su rostro de felicidad no se comparaba con nada. También me lance en parapente para acompañarlos”.

5. Algo que su madre le inculcó y que ahora aplica a con sus hijos es la frase: “a los hijos con amor se los puede moldear y cualquier momento es superable si uno entrega el corazón”.

6. La mayor vergüenza que le ha hecho pasar uno de sus hijos fue cuando quedó “hecha carbón” en la playa. “Perdí de vista a Mariano unos minutos que fueron eternos. Comencé a buscarlo y la gente como es costumbre comenzó a aplaudir en señal de niño perdido Cuando lo encontré, él estaba feliz aplaudiendo y bailando con todos y yo no podía moverme de lo ‘quemada’ que quede”.

“Con Darío pasé más calores, es que es sin filtros ese niño. Un día llego a la casa y me dijo: ‘tenemos trabajo que hacer’, en su mano tenia un borrador y su examen. Ahí me dijo que borremos su nota porque la profesora se equivocó. Yo me saqué 100 y ella puso otra nota”.

7. No hace falta decir más para darse cuenta que es una mamá consentidora. Pero, ¿qué opinarán sus hijos?

