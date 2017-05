A toro pasado ya podemos decirlo: Cannes ha sido muy maleducado con Netflix

La plataforma de streaming aterrizó en la Croisette con todo en contra y, por supuesto, se fue sin premios a casa.

Que el Festival de Cannes invitara a Netflix a su 70ª edición era el paso lógico después de que Amazon aterrizara en la Croisette el año pasado con cinco películas; un evidente si María pudo traer a Errejón a la boda del primo Pepe, yo llevo a Meghan Merkle a la de Pepa. Que lo hiciera con la falta de educación que ha pregonado este año ha sido simplemente la conclusión esperada por parte de una industria cinematográfica que todavía está luchando por entender por qué demonios está cambiando todo tan rápido.

La debacle llegó con Pedro Almodóvar, maestro de ceremonias de esta edición de Cannes, cuando en un claro fallo de estrategia declaró en el PRIMER día del certamen: “Sería una enorme paradoja que la Palma de Oro de este Festival de Cannes, y cualquier otro premio, no se pudiera ver en salas”. El navajazo lo escuchó hasta el de la canción de Mecano. Fue casi como servirle solomillo a la invitada vegana. En el aperitivo.

La de Almodóvar fue una clara saeta contra Netflix y la estrategia de estrenar películas al mismo tiempo en su plataforma y, si eso, en salas, pues hay ocasiones en las que algunas de sus producciones no pasan por las carteleras. Las declaraciones de Almodóvar validaron además la ira de Reed Hastings, consejero delegado de Netflix, quien días atrás se había posicionado en contra del establishment galo por querer cerrarle las puertas de Cannes a su gigante del streaming.

La airada reacción de Hastings vino a raíz de la traición cannois. El director artístico de Cannes, Thierry Frémaux, anunció en abril que dos películas de Netflix competirían en sección oficial: Okja, del surcoreano Bong Joon-ho; y The Meyerowitz Stories: New and Selected, del estadounidense Noah Baumbach. Ambos son realizadores respetados en los círculos del cine de autor, pero ya saben aquello de que aunque la mona se vista de seda…

Los exhibidores franceses reaccionaron enfurecidos porque Netflix va en contra de todo en lo que ellos creen. Esto obligó a Frémaux a posicionarse en favor de las salas de cine y obligar a cualquier competidor en Cannes a partir de 2018 a estrenar sus películas en cines galos por la forma tradicional. Para Netflix, ese compromiso significaría tener que esperar 36 meses antes de poder colgar sus películas en su plataforma. Fuera diplomacia, dentro escupitajo. Lo de Almodóvar sólo fue el pisotón definitivo.

El hecho de que un medio disparara el rumor de una posible colaboración futura entre Almodóvar y Netflix con el festival ya en marcha sólo hizo que avivar el combate. El Deseo, la productora del realizador, acabó desmintiendo la noticia, pero el despiste sin duda abrió una puerta a quienes estaban deseosos de catalogar de hipócritas las declaraciones de Pedro, nuevo paladín de los que todavía luchan, de forma algo conservadora y en clara desventaja, por la tradición de la pantalla gigante en salas a oscuras.

Aunque tampoco hay que cargar con demasiada culpa los hombros del cineasta español, pues la controversia es sólo fruto del funcionamiento de Cannes: el presidente del jurado manda. Desde fuera todo puede parecer muy democrático, pero al final quien tiene la última palabra de cómo se ordenan las mesas es la suegra. Que Netflix no se haya llevado nada en los premios, por tanto, puede que sea decepcionantemente previsible, pero es el resultado necesario de un festival en el que también prima la personalidad de quienes presiden el jurado. Y eso está bien. Porque las bodas sin suegras serían muy aburridas.

Fuente: revistavanityfair.es