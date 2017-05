Acusan de racista a Lavezzi en China

El delantero argentino, futbolista del Hebei China Fortune de la Superliga china, se ha visto envuelto en una polémica causada por la filtración de una foto en la que aparece haciendo el gesto de los ‘ojos rasgados’, que algunos cibernautas han interpretado como racismo hacia los chinos.

“Muchos extranjeros ganan dinero en China e insultan a los chinos. No entiendo por qué los apreciamos tanto”, escribió un usuario de Weibo -el Twitter chino- identificado como Hua Junyi.

¿SACA LATERAL O LANZA JABALINA?#LigaChinaxFOX | Edigeison Gomes y el entusiasmo por meter todas las pelotas al área rival… pic.twitter.com/1zqqKGIhC9 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 13 de mayo de 2017

Sin embargo, no todos los internautas han reaccionado negativamente a la fotografía. Otro usuario, Duo Shupai, sentencia: “Sois demasiado sensibles. ¿Los medios no tenéis otra cosa que hacer?”

El jugador ha salido al paso y ha emitido un comunicado en el que pide “mil disculpas” por las “molestias y desconcierto” que haya podido causar a los aficionados y asegura que nunca tuvo la “mala intención de humillar a las personas de nacionalidad china”.

#LigaChinaxFOX | Las razones por las que Tevez, Gio Moreno y Freddy Guarín no están jugando para el Shanghai Shenhua. pic.twitter.com/PkGaLJiSYy — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 13 de mayo de 2017

“He aprendido esta vez y prometo que no volverá a pasar”, añade Lavezzi, que posó para las fotografías promocionales de la máxima competición china, pero entre las instantáneas divulgadas no se encontraba la causante del revuelo, que no se había conocido hasta ahora.

Antes de que se hicieran públicas estas imágenes, Lavezzi ya había ocupado los titulares esta semana después de que la conocida página de filtraciones sobre futbolistas Football Leaks asegurara que el ‘Pocho’ se embolsa un salario de 798.000 libras semanales, o lo que es lo mismo, 49 millones de euros (53,8 millones de dólares) anuales.

Estas cifras, que convertirían al exjugador de PSG (Francia) o Nápoles (Italia) en el futbolista mejor pagado del mundo, no parecen reflejarse en su rendimiento en el terreno de juego, donde solo ha conseguido anotar 2 goles en 16 partidos con la camiseta del conjunto dirigido por el chileno Manuel Pellegrini.

¡TRANQUILOS, MUCHACHOS!#LigaChinaxFOX | Se calentó el partido en el Zhengshou Hanghai Stadium. pic.twitter.com/Dyf7LKwDAY — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 13 de mayo de 2017

Fuente: foxsports.com.ar