Al menos 12 sitios ofrecen negocios de tipo piramidal; ASFI pide cuidado a los bolivianos

La ASFI pide a la población no dejarse engañar con este tipo de negocios que aún operan en el país y que incluyen monedas virtuales, como bitcoin.

Al menos 12 sitios ofrecen negocios de tipo piramidal

APG. Lenny Valdivia, directora de la ASFI, ayer en rueda de prensa.

Página Siete / La Paz

Al menos 12 sitios en internet y redes sociales ofrecen negocios piramidales o de inversión en monedas virtuales, como el bitcoin. La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) recomienda a la población no dejarse engañar y arriesgar sus ahorros en estas plataformas.

Uno de los primeros en denunciarse fue Pay Diamond, o Bitcon Cash, pero también existen esquemas similares como Trader Clube, Seven Oportunity, Royal Gold, Fracctal, GTF Financial SRL, Coinspace, Gladiacoin, Two Bitcoin, Bixantone y Telexfree que ofrecen oportunidades de negocio.

Algunas páginas están en idioma inglés y otras en castellano y de otras incluso se tienen antecedentes en otros países.

Es el caso de Telexfree. Entre enero de 2012 y marzo de 2014 decía que estaba vendiendo agresivamente su servicio de voz por internet, reclutando a miles de “promotores” del servicio, de acuerdo con una nota de BBC Mundo de enero de este año.

“Cada promotor tenía que ‘invertir’ en Telexfree y después eran compensados cada semana por la empresa bajo una compleja estructura, siempre y cuando publicaran avisos comerciales en internet para el servicio de comunicación por voz”, según las autoridades estadounidenses.

Se alega que los requerimientos de los avisos eran una actividad sin sentido en la cual los promotores cortaban y pegaban anuncios en sitios que ya estaban saturados de publicidades puestas por participantes anteriores.

Las autoridades verificaron que Telexfree sólo obtenía menos de 1% de sus ingresos por las ventas de su servicio de telecomunicaciones, mientras que el otro 99% venía de lo que pagaban los nuevos participantes por inscribirse en el sistema.

En la web de Gladiacoin se indica que es posible ganar hasta 200% de la inversión en 90 días y se ofrecen siete tipos de planes.

En YouTube se puede observar una promoción en vivo de Bixantone Prosefi en el que uno de los promotores entrega una suma de dinero en dólares a una persona que participó del esquema y que agradece. “Bixantone cumple”, señala. En el fondo se puede ver una pancarta con la leyenda “La forma más fácil de obtener crédito”.

En julio, en el portal MSM noticias, se publicó que la Superintendencia de Sociedades en Colombia ordenó la intervención y el embargo de todos los bienes de Bisxantone Prosefi tras comprobar que se trataba de una pirámide. La firma prometía créditos sin fiador a cualquiera que comprara su franquicia y convenciera a otros de comprarla.

Se trataba de financiamientos fraccionados y autopagables; es decir, que se pagaban solos en medida en que se trajera un número suficiente de nuevas personas al esquema.

La directora de la ASFI, Lenny Valdivia, exhortó a la población a no dejarse sorprender con estos anuncios de inversión o de plataformas de negocios “truchas” y exponer el ahorro personal o de la familia esperando obtener réditos sin esfuerzo.

Las monedas virtuales están prohibidas en Bolivia por el Banco Central de Bolivia (BCB); además, en las páginas web se promocionan versiones falsas del bitcoin que circulan en algunos países que lo permiten.

Valdivia informó que la ASFI realiza un rastrillaje en las redes sociales y en páginas web para identificar a los promotores del uso de monedas virtuales o negocios piramidales.

“Desde ASFI, y con el apoyo de supervisores de riesgo tecnológico, estamos efectuando un rastrillaje de páginas web y redes sociales para detectar estos esquemas”, precisó.

Advirtió que las plataformas en su mayoría son anónimas, no tienen regulación, lo que genera el riesgo de que se introduzca dinero de actividades ilícitas, como lavado de activos o financiamiento al terrorismo.

Aprehenden a dos personas ligadas a Bitcoin Cash

Dos personas, un varón y una mujer, fueron aprehendidas tras ser reconocidas como parte de la organización Bitcoin Cash, acusada de estafa piramidal con víctimas múltiples, reportó la red ERBOL.

La información fue proporcionada por el director de FELCC- El Alto, Jaldiveck Escobar, quien precisó que estas personas fueron capturadas cuando estaban transitando por la zona 12 de octubre de El Alto.

Según el jefe policial, los detenidos son Moisés Hanco Ichi, de 21 años, y Virginia Limachi Castillo, de 47. Ellos fueron reconocidos por las víctimas de estafa.

El principal captador de dinero de Bitcoin Cash, Becer Cruz, estaría en Santa Cruz.

Escobar indicó que se procedió al intercambio de información con autoridades policiales de ese departamento por este caso de estafa.

Explicó que el modus operandi de esta organización consiste en captar primero reducidos montos de dinero -unos 300 a 400 dólares- y duplicarlo en poco tiempo con inversiones en el exterior.

Con eso se ganaban la confianza de las víctimas que después entregaban montos más grandes -de hasta 100 mil dólares- sin retribución alguna.

Una turba enardecida llegó el martes por la tarde a los predios de la empresa piramidal Bitcoin Cash, ubicados en la zona 25 de Diciembre de El Alto.

La semana pasada se detuvo a 60 personas en Santa Cruz que capacitaban sobre bitcoin, pero ya fueron liberados.

La regulación

Reflexión La ASFI pide que las personas que hubiesen confiado su dinero en plataformas o esquemas de negocio piramidal o con monedas virtuales, presentar denuncia.

Secuestro Tras la quema de una de las oficinas en el Alto de Bitcoin Cash, ninguna de las personas que participó del hecho quiso presentar denuncia.

Bixantone En Colombia no tenían permiso para ser una multinivel y no estaban prestando su propio dinero, sino la plata de los nuevos miembros del esquema.

Promoción Sus promotores trajeron la idea de México y aparecen en varios videos de YouTube promocionando a su firma como un negocio “serio” y “completamente legal”.