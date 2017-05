Alí Meza no está en los planes del Tigre

El presidente del club, César Salinas, se encargó de aclarar las especulaciones que surgieron en las redes sociales y en algunos medios. El delantero venezolano se vinculó a Oriente el año pasado.

El atacante venezolano, José Alí Meza, que defiende los colores de Oriente Petrolero no interesa a The Strongest. El presidente del club, César Salinas, despejó las dudas sobre un futuro fichaje del delantero. Meza tiene contrato con el equipo refinero en este semestre por lo que se especuló que podría unirse a la escuadra de Achumani.

“Por ahora no estamos viendo a nadie, Meza no está en nuestros planes. No sé de donde salió esa información, tanto el profesor (César Farías) como yo estamos satisfechos con la actual plantilla que tenemos”, afirmó Salinas.

Meza es una de las figuras de Oriente; sin embargo, por la pronta expiración de su contrato se desconoce si continuará en filas de los refineros. El delantero lleva anotado 9 goles en el Apertura.

