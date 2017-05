Android Go, la alternativa de Google para dispositivos de gama baja

Las cartas están sobre la mesa, si bien durante años las compañías se han esforzado en ofrecer máxima potencia sin control, lo que ha producido una importante desigualdad entre terminales y compañías, ahora todo ha cambiado. Tanto usuarios com desarrolladoras han comprendido que lo mejor es mantener un nivel estable de Android y el hardware de los teléfonos inteligentes, es decir, optimizar los mismos para que sean capaz de ejecutarse en buenas condiciones incluso bajo un hardware notoriamente inferior. Es por eso que nos encontramos ante la supremacía de la gama media en lo que a dispositivos Android se refiere. Pero Google quiere ir un paso más allá con Android Go, un sistema operativo pensado para los móviles “low cost”.

Y no precisamente con la intención de que la gente pueda acceder a teléfonos más baratos, sino alargar bastante el rendimiento de los ya presentes. Este sistema operativo vendrá instalado en los dispositivo con un hardware inferior, no nos queremos imaginar lo interesante que sería por ejemplo la Kindle Fire 7 de Amazon (ahora a 54€) con Android Go. Este sistema operativo que correrá en dispositivos de 1GB de memoria RAM e incluso menos está pensado principalmente para ejecutar las versiones Lite de ciertas aplicaciones con la intención de obtener mejores resultados.

La realidad es que las aplicaciones cada vez están peor optimadas, sobre todo si hablamos de compañías como Facebook que hace la vida imposible de los fabricantes con sus: Facebook, Instagram, Facebook Messenger y WhatsApp. De este modo Android Go estará basado en el código de Android O (próximo sistema operativo de Android). Del mismo modo, las aplicaciones nativas de Android disfrutarán también de una versión Lite que consuma menos recursos, por ejemplo Youtube Go, que permite descargar vídeos a través de WiFi. En definitiva, un sistema operativo para mercados emergentes que forzará a los desarrolladores a ponerse las pilas.

Fuente: actualidadgadget.com