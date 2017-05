Apareció un doble iraní de Leo Messi: cómo empezó su transformación

La presencia de Reza Parastesh en las redes sociales se hizo viral por su parecido con la estrella de la selección argentina y de Barcelona

Una de sus cualidades es, sin dudas, parecerse a Lionel Messi. De origen iraní, Reza Parastesh no reniega de eso. Todo lo contrario: supo cómo aprovechar el hecho de ser el doble del mejor futbolista del mundo. Incluso, sus cambios de look no los elige él, sino que están sujetos a los que realice la estrella de la selección argentina y de Barcelona.

Apenas surgieron las primeras foto, el joven iraní se convirtió en un fenómeno viral. Y eso llevó a que medios de todo el mundo intentaran hablar con él. “La primera vez que seriamente decidí tomarme una foto con ropa deportiva y presentarme como el doble de Messi fue porque mi papá me alentó”, reconoció Reza, quien se mueve por las calles de Teherán como si fuese el mismísimo Leo.

Además de tomarse fotos con los fanáticos, el doble iraní de Messi también hace presentaciones en diferentes actos promocionales. Una manera que lo ayuda a ganarse la vida.

El doble de Messi iraní es para flipar!!! pic.twitter.com/icsdhBl5Nv&- Morenatti (@MiguelMorenatti) 1 de mayo de 2017

“Yo solo recorté mi barba como él. Espero que Messi se corte toda su barba para así demostrar a todo el mundo que realmente me parezco a él. Incluso nos parecemos en nuestras fotos de la niñez y tenemos exactamente la misma estatura”, comentó el iraní al medio RT.