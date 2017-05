Aprehenden a un funcionario del Colegio de Abogados de La Paz acusado de extorsionar a una jueza

La jueza Claudia Castro vincula al abogado Eduardo León en el hecho de extorsión que habría sufrido en esta semana.

La Paz, 30 de mayo (ANF).- Claudia Castro, jueza del Juzgado Tercero Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres de La Paz, informó que el funcionario del colegio de Abogados Ramiro Paredes fue aprehendido este martes por presuntamente extorsionar a la autoridad judicial pidiéndole la suma de Bs 1.000 para otorgarle unos documentos provenientes del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de La Paz.

“(Fue aprehendido) el señor Ramiro Paredes por extorsión y por consunción, calificado ambos ilícitos y estamos ya iniciando estos actos investigativos a fin de verificar si se van a ampliar los mismos a otras personas”, señaló Castro.

La jueza relató que Paredes se presentó el lunes a su despacho indicándole que tiene una resolución administrativa disciplinaria contra ella proveniente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados.

Castro se sorprendió porque refiere que jamás la notificaron con auto de apertura disciplinaria y tampoco recibió notificaciones por lo cual pidió al funcionario le entregase la documentación e información sobre este caso para que asuma defensa.

“Cuando me manifiesta que habría dispuesto el Tribunal de Honor, entonces compuesto por el doctor Marwel Flores Cangri y el doctor Ricardo Velásquez Torrez, que no se haga efectiva la notificación personal hacia mi persona sino que se realicen mediante ganchillo y algunas de ellas no contienen ni siquiera firma”, manifestó.

Denunció que “han hecho aparecer esta resolución con esta disposición de cesación y cuando le manifiesto a este funcionario que preciso de los documentos y la información para asumir defensa, me solicita montos de dinero a nombre del Tribunal de Honor entonces compuesto por el doctor Flores y Velásquez. En primera (instancia pide) Bs 1.000 pero le llegue entregar el día de hoy (martes) Bs 600”.

Castro dijo que entregó un adelanto al funcionario a cambio de los documentos del caso para así poder asumir defensa.

La jueza también denunció que Eduardo León está vinculado en este caso porque Marwel Flores era asesor de él, cuando León fungía como Director Jurídico de la prefectura de la ciudad de La Paz.

Castro señaló que estas acciones son represalias en su contra por haber conocido una acción de libertad de León. No descartó que las investigaciones se amplíen en contra de Flores. Boris Espinoza, abogado del aprehendido, indicó que emitirá información sobre este caso el miércoles.