Aracely Arámbula demuestra que su hijo heredó el talento de Luis Miguel

Mira los dotes del pequeño Miguel.

Una muy orgullosa Aracely Arámbula llevó recientemente a su Instagram Stories un video que nos confirma que el Sol de México ya podría tener relevo.

Hablamos de Miguel, el hijo menor de la actriz con Luis Miguel, quien en el clip aparece cantando en una piscina el éxito de Justin Timberlake, Can’t Stop The Feeling.

“Te amo”, se le escucha decir a Arámbula mientras graba a “Michi”, de 8 años de edad.

¿A quién no le gustaría verlo cantar Cuando Calienta el Sol?

Intastory De La Queen ???? @aracelyarambula Una publicación compartida de Aracely Arambula ?? ?? (@aracelyfan_06) el 27 de May de 2017 a la(s) 5:30 PDT

A propósito de la serie que se prepara sobre la vida de Luis Miguel, Aracely, quien estuvo casada con Luis Miguel desde el 2005 al 2009, fue consultada en una entrevista para Radio Fórmula sobre la ficción.

“No quiero opinar de algo que no tiene nada que ver conmigo. No sé si van a sacar mi historia, pero no quiero opinar sobre eso porque estoy muy concentrada en mi trabajo, en mi carrera. Me ha costado mucho mi carrera y después, cuando uno habla de eso, la prensa dirige hacia eso sus titulares”.

Y continuó, “Ni siquiera es que no pueda hablar de eso, puedo hablar de lo que quiera y ¿quién mejor que yo para hacerlo?, ¿alguien con más derecho? Yo, pero no me gusta porque se malinterpreta y porque la prensa siempre toma esos titulares y no me gusta. Lo único que voy a decir sobre eso es que Telemundo ha crecido tanto que ahora la presenta”, finalizó.

Fuente: eonline.com