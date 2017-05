Arce dice que no se excluyó a petroleros de alza salarial

Atribuye a medios el malentendido

El ministro de Economía, Luis Arce Catacora, se reunió este martes con dirigentes de la Federación Sindical de Trabajadores Petroleros para explicarles que este sector no ha sido excluido del incremento salarial.

La semana pasada, los petroleros se declararon en alerta porque, según la Federación, el ministro Arce habría anunciado su exclusión del incremento en los sueldos.

Sin embargo, Arce les aclaró que se trató de un malentendido por la distorsión de algunos medios de comunicación, y que su sector no fue excluido, según nota de prensa del Ministerio de Economía.



La autoridad señaló que si bien el sector de hidrocarburos tuvo una baja en su tasa de crecimiento, eso no significa que los trabajadores petroleros no tendrán incremento salarial porque este beneficio para las empresas públicas depende de sus utilidades y YPFB tiene ganancias.

No obstante, la nota del Ministerio de Economía señala que el incremento salarial a los trabajadores petroleros “debe ser evaluado por YPFB y por el Ministerio de Hidrocarburos, considerando los plazos y requisitos”.

Fuente: erbol.com.bo