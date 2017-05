Ariana Grande y los himnos para después de una tragedia

Los fans británicos de la cantante compraron masivamente ‘One Last Time’ después del atentado. No ha sido el único caso así.

Ariana Grande acababa de terminar su concierto en el Manchester Arena cuando una explosión en las inmediaciones del recinto provocó la muerte de 22 personas e hirió a otras 59. El atentado del pasado lunes conmocionó las redes sociales llenándolas de mensajes de apoyo y saltó de los informativos a los medios musicales y los portales de celebridades.

“Rota. Desde el fondo de mi corazón, lo siento tanto. No tengo palabras”, tuiteó Grande.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don’t have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 de mayo de 2017

Poco después, los fans británicos de la cantante compraban masivamente One Last Time (My everything, 2015) –una de las canciones que cerró su actuación la noche fatídica– hasta llevarla al número uno en iTunes UK, como su particular tributo a las víctimas.

Mientras, las muestras de solidaridad se replicaban en las calles de Manchester. El pasado jueves, en uno de esos homenajes, tras un minuto de silencio, los asistentes se arrancaron a cantar el Don’t look back in anger (No mires atrás con ira) de Oasis. Josh Halliday, un redactor de The Guardian, grabó lo ocurrido en la Plaza Santa Ana y lo colgó en su cuenta de Twitter. El vídeo ha superado ya los 55.000 ‘me gusta’ y ha sido retuiteado 33.600 veces desde entonces.

Goosebumps! The amazing moment Manchester crowd joins in with woman singing Oasis – Don’t Look Back in Anger after minutes silence pic.twitter.com/Cw4mOq8yde — Josh Halliday (@JoshHalliday) 25 de mayo de 2017

El tema de los hermanos Gallagher, del álbum (What’s the Story) Morning Glory? (1995), ha pasado así a ser un símbolo de la unidad de una ciudad ante la tragedia. Pero no es la primera vez que ocurre. Hay un buen puñado de canciones que, en muchos casos sin nacer con esa intención, han acabado siendo himnos conmemorativos.

Pasó algo similar tras los atentados terroristas de noviembre de 2015 en París. Cuando un músico hasta entonces desconocido se apostó con su piano de cola ante la sala Bataclan para tocar Imagine. Davide Martello, un joven pianista alemán cuyo nombre artístico es Klavierkunst, emocionó a cientos de personas, reunidas allí en recuerdo de los fallecidos.

Una vez más la canción de John Lennon, publicada en 1971, volvía a ser usada para reclamar la paz.

De hecho pocas horas después de los ataques, Coldplay salía al escenario del Belasco Theater de Los Angeles, pidiendo un minuto de silencio por las víctimas y sus familiares. Después versionaban esa misma canción de Lennon.

Un gesto que repetiría la mismísima Madonna meses más tarde en su primera visita a París tras el 13-N. La cantante convocó a sus seguidores vía Instagram pocos minutos antes de aparecer en la Plaza de la República para cantar Imagine y Like a Prayer con su hijo David y el guitarrista de su gira.

Diez días después de las muertes de París, Foo Fighters, que canceló su gira europea por los atentados, publicó Saint Cecilia, un EP con cinco canciones inéditas. Compuestos con anterioridad a la tragedia, los cortes con descarga gratuita a través de la web de la banda estadounidense fue su homenaje a las víctimas. “Tenemos la esperanza de que, aunque sea de la manera más modesta, estas canciones puedan traer un poco de luz a este mundo a veces oscuro. Para recordarnos que la música es vida y que la esperanza y la curación van de la mano con una canción. Eso nunca nos lo podrán quitar”, explicó Dave Grohl.

En España, fueron muchos los músicos que se inspiraron en el 11-M madrileño, los atentados que en 2004 acabaron con la vida de 193 personas y por los que 1858 resultaron heridas. Los primeros en movilizarse, un año después de la tragedia, fueron una treintena de artistas integrada entre otros por Antonio Orozco, Andy y Lucas, Sergio Dalma, Ana Belén y Victor Manuel, Fito Paez y Ana Torroja, que participaron en el disco-homenaje No os olvidamos (2005). Otros incorporaron las canciones-homenaje en sus propios trabajos: Luz Casal con Ecos (Sencilla alegría, 2004); Ismael Serrano con Fragilidad (Naves ardiendo más allá de Orión, 2005), Amaral con Esta madrugada (Pájaros en la cabeza, 2005); o La Oreja de Van Gogh con Jueves (A las cinco en el Astoria, 2008).

Pero una vez más fue el sentir popular el que acabó encumbrando una canción como en himno no oficial para el recuerdo. El del 11-M fue Me bajo en Atocha, la declaración de amor que Joaquín Sabina le compuso a Madrid para su disco Enemigos íntimos (1998) y que sonó durante muchos actos de repulsa a la violencia aquellos días.

Igual pasó tras el 11 de septiembre del 2001. Diez días después de los atentados contra el World Trade Center de Nueva York, el actor George Clooney impulsó un telemaratón benéfico que fue emitido en directo por las cuatro principales redes de televisión de Estados Unidos. Los irlandeses U2, con Natalia Imbruglia y Dave Stewart a los coros, interpretaron su Walk on. Un tema editado un año antes pero que se adaptaba perfectamente a la situación.

My city of ruins de Bruce Springteen fue otra de las canciones que el público utilizó para expresar su indignación y su pena. El icono del rock estadounidense la editaría en The Rising (2002), un disco dedicado íntegramente al 11-S.

Después, Ricky Martin, Alejandro Sanz, Thalía, Gloria Estefan, Juan Luis Guerra, Alejandro Fernández, Carlos Vives, Jennifer Lopez, Franco De Vita, Chayanne, Paulina Rubio, Julio Iglesias, Carlos Ponce, Jon Secada, Shakira, Luis Fonsi, Jose Feliciano, Christina Aguilera, Celia Cruz y así hasta 82 estrellas latinas grabaron, en 11 estudios de diferentes partes del mundo, El último Adiós. Una canción compuesta por el peruano Gian Marco y el Emilio Estefan Jr., cuyos fondos recaudados fueron donados a las víctimas.

El asesinato masivo en un cine de Aurora (Colorado, EEUU), cuando un estudiante de medicina de 24 años entró en una sala donde se proyectaba el estreno de El caballero oscuro: la leyenda renace y tiroteó al público causando 12 muertos y 58 heridos, es otro caso. Según cuentan, la música de Hans Zimmer sonaba en el cine cuando tuvo lugar la masacre. El compositor de bandas sonoras se quedó tan impactado que grabó una canción original en homenaje a las víctimas. Se llamó Aurora y el 100% de lo que genera es donado a la organización Aurora Victim Relief.

Los 50 muertos del club Pulse de Orlando (Florida), en junio de 2016, también fueron objeto de múltiples homenajes musicales. Desde el mismo momento de la masacre, el mundo de la música mostró su repulsa y reivindicó los derechos del colectivo LGTBI. Un mes después, Jennifer Lopez, Gwen Stefani, Jason Derulo, Meghan Trainor, Juanes, Pink, Mary J Blige, Selena Gomez, Britney Spears, Adam Lambert, Prince Royce, Halsey y así hasta 24 artistas colaboraron con Justin Tranter –compositor de Gwen Stefani o Justin Bieber– y Mark Ronson para grabar Hands, a song for Orlando.

Los beneficios generados por la canción se destinaron a programas educacionales contra la homofobia.

Por su parte, la cantante australiana Sia les dedicó The Greatest, parte de su álbum We Are Your Children; Melissa Etheridge editó Pulse; y Christina Aguilera lanzó Change en su web. “Al igual que muchos, quiero ayudar a ser parte del cambio que este mundo necesita para que sea un lugar inclusivo en el que la humanidad pueda amarse libre y apasionadamente”, explicó la cantante.

Tras el atentado de Londres del pasado 22 de marzo, en el que perdieron la vida cinco personas incluido el agresor, se vivió un nuevo momento de recuerdo musical masivo. La cantante Adele que se encontraba de gira en Nueva Zelanda en el momento del ataque, rindió homenaje a las víctimas durante su concierto en Auckland, frente a más de 50.000 espectadores. “Es muy raro no estar en casa. Lo único que quiero hacer hoy es estar allí con mis amigos y familiares. Todos están bien, pero hay cuatro personas que no. Así que vamos a dedicar esto a ellos esta noche”, dijo antes de interpretar Make you feel my love. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y acumulan decenas de miles de reproducciones en YouTube.

No era la primera vez que la británica modificaba su repertorio durante un concierto para homenajear a las víctimas. En marzo de 2016 ya interpretó una versión de la misma canción durante un concierto en el 02 Arena de Londres como homenaje a las víctimas de los atentados de Bruselas. Entonces, Adele pidió al público que participara encendiendo los flashes y las pantallas de sus móviles.

Pero en las redes ya habían seleccionado banda sonora para la tragedia: Bruxelles (1974), del holandés Dick Annegarn. Bajo el hashtag #BruxellesMaBelle (Bruselas, mi bella), la primera frase de la canción, los internautas de todo el mundo expresaron sus condolencias a la ciudad, tras los ataques que dejaron una treintena de muertos. “Me volverás a ver, señorita Bruselas, ya no seré como me conociste, estaré abatido, cansado, combatido, pero habré vuelto”, rezaban sus versos casi proféticos.

Aunque la muerte de Lady Di y Candle in the wind es quizás el mejor ejemplo de cómo una canción muta en himno para llorar la pérdida. Desapercibido en su lanzamiento, el tema que Elton John y Bernie Taupin compusieron pensando en Marilyn Monroe, pasó a ser un éxito masivo al relacionarlo con el accidente de coche mortal de Diana de Gales en París el 31 de agosto de 1997.

Ella se sentía identificada con la letra y sus referencias al acoso de los medios. Así, el cantante y amigo íntimo de Diana modificó la letra de ese tema, incluido originalmente en el doble álbum Goodbye yellow brick road (1973), para recordar a la princesa. George Martin lo produjo y, con 33 millones de copias, figura en el Libro Guinnes de los récords como el sencillo más vendido en todo el mundo. Elton John, que llegó a la Abadía de Westminster acompañado de su pareja y de George Michael, la cantó en el funeral de la princesa, que fue televisado mundialmente.





Fuente: revistavanityfair.es