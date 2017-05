Así es como superas una ruptura gracias al budismo

SrdjanPav/iStock

Todos hemos pasado por una ruptura amorosa y sabemos lo mal que se siente y lo mucho que cuesta salir adelante. Por suerte tenemos técnicas que pueden ayudarnos a superar el mal momento, como estas prácticas e ideas budistas.

Practica el cuidado propio

Anna Omelchenko/iStock/Thinkstock

Una de las primeras cosas que nos olvidamos cuando estamos en medio del dolor de una ruptura es cuidar de nosotros mismos. La técnica del budismo conocida como las <<Cuatro Alegrías>>: comer bien, dormir bien, meditar y hacer ejercicio.

Detén los pensamientos negativos

Una de las formas más efectivas de salir de ese bucle de pensamientos negativos es practicar meditación mindfulness, en la cual centramos toda nuestra atención en la respiración. De esta manera dejarás de pensar cosas negativas y alcanzarás un estado de mayor serenidad interior.

En lugar de llamar a tu ex, haz esto

dirima/istock/thinkstock

Sabes que la tentación estará rondado y la carne es débil, por lo que cuando sientas el impulso de llamar o contactar a tu ex haz esto: respira profundamente. Deja el teléfono. Coloca la mano sobre el corazón y vuelve a conectar con tu cuerpo. A continuación, en lugar de llamarlo o ir a verlo, engánchate en una práctica de meditación o sal a hacer ejercicio hasta que ya no sientas el impulso de ponerte en contacto con tu ex.

Deja ir el dolor

Los primeros momentos después de una separación son los más dolorosos y una de las preguntas que nos hacemos es si el dolor se acabará algún día. Por experiencia ya sabes que sí. No es la primera vez que se te rompe el corazón, y sabes que volverá a sanar y el dolor desaparecerá. Todo lo que tienes que hacer es aceptar y dejar ir el dolor.