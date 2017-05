Baja el número de hogares nucleares en Bolivia

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Familia. En Bolivia existen más de 1.369.700 hogares conformados por hogares nucleares (padre, madre e hijos), lo que representa el 45,5% del total que hay en el país, según los datos de la última encuesta del INE realizada en 2015.

Ref. Fotografia: La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea consanguíneo, por matrimonio o adopción, y por ello se considera como la base de la sociedad.

Del 47,4% a 45,5% es la disminución del porcentaje de estos hogares, conformados por padre, madre e hijos, en Bolivia.

En Bolivia existen más de 1.369.700 hogares conformados por hogares nucleares (padre, madre e hijos), lo que representa el 45,5% del total que hay en el país, según los datos de la última “Encuesta de Hogares”, realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2015. En 2012, el Censo de Población y Vivienda determinó que el total de hogares nucleares en Bolivia era del 47,4%, lo que significaría una disminución de casi dos puntos en el porcentaje. El resto de los hogares, más del 50%, son variados (ver recuadros). Este lunes 15 de mayo se celebra el Día Internacional de la Familia, una fecha en la cual se hace eco en la importancia que la comunidad internacional le otorga a la familia.

Las tendencias actuales. El sociólogo Nelson Jordán explicó que la estructura de la familia tiende a constituirse de acuerdo a un patrón cultural existente, o sea, se tiende a repetir estos modelos.

Pero existen otros elementos, agregó, que son globales y están a consideración de los paradigmas culturales. “Entonces una de las instituciones afectadas por esta situación es la familia, algo que se ha visto en las últimas dos décadas”, agregó.

También dijo que existen tendencias, sobre todo en las generaciones jóvenes, que ya no perciben al matrimonio como una necesidad personal y pueden ser felices viviendo solos o en pareja.

“Entonces tanto los varones como mujeres, de esta generación joven, no ven como una fuente de realización el tener hijos y tienen otros planes de vida que no necesariamente incorporan el tener hijos y pueden ser felices igual”, aclaró Jordán.

Por último mencionó que existen otros esquemas que tratan de reacomodar la familia tradicional, llamándolas familias reconstituidas. Estas son las parejas que se separaron y vuelven a casarse con otras parejas, incorporando hijos del primer matrimonio. “Entonces si bien en parte reproduce el sistema tradicional de familia, este tiene sus propios desafíos ya que es mucho más difícil reconstituir una familia en composición sobre todo cuando los hijos han crecido”, complementó.

La familia está siendo modificada. Por su parte José Martínez, sociólogo, dijo que a lo largo de la historia se han tenido modelos de familia, construidos por cada sociedad y cada forma social; en función con el medio y la disponibilidad de recursos con los que disponía cada familia.

Entonces apoyándose en esto, prosiguió Martínez, no existe un modelo de familia, además la acción entre una mujer y un hombre para procrear hijos no hace una familia. “Porque la familia es un concepto que se basa en principios éticos, valores y morales”.

Entonces, continuó, el Estado interviene y regula las relaciones entre las personas que construyen una familia, y la Iglesia, de acuerdo a sus principios, tiene un modelo social de familia donde se definen los roles y funciones del padre, la madre y los hijos.

Ese producto social, agregó, en la sociedad contemporánea no está en crisis pero está siendo modificado debido a las condiciones sociales, añadió.

Destacó, además, que el proceso de urbanización de la sociedad en el mundo; crea una sociedad más nuclear con más restricciones y menos hijos, por lo tanto, a veces se pueden encontrar familias monoparentales o de padres gays. “Entonces lo que no está en crisis es el amor, que es un acto legítimo entre dos personas”.

Finalmente, complementó, lo que está en crisis son las instituciones, religiosas y estatales, que han concebido una forma familiar que ha sido transformada por la dinámica social, más allá de lo que las voces conservadoras piensen cuando se refieren a la crisis de valores, destacó. “Por ejemplo, los segundos matrimonios son más sólidos porque no interviene ni el Estado ni la Iglesia, sino la decisión de dos personas”.

Se duplican los servicios. El economista Darío Monasterio ve que existe un mayor consumo en lo que viene a ser el tema inmobiliario porque si una familia se separa se van a consumir dos bienes inmuebles diferentes, y esto también tiene que ver con la duplicidad de los servicios básicos y los de las trabajadoras del hogar. “Ahora la familia tradicional está bajando, ya que muchas personas optan por vivir juntos sin formalizar la relación, entonces esto se transforma en una tendencia”.

Agregó que los ideales son tener una familia nuclear, e incluso eso puede ser bueno para el consumo porque cuando uno se mantiene en una estabilidad familiar mejora la situación económica, explicó.

Por el día de la familia

Comienzan las actividades

Durante la jornada de ayer en Cuba se inició el Día Internacional de la Familia, fecha propicia para concienciar y fortalecer su papel en la formación de generaciones.

La actividad se inició con la celebración del Día de las Madres, y hasta el de los Padres (tercer domingo de junio) y continuó con el encuentro con fundadoras de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), con familias de educadoras, y especialmente de quienes cumplen misiones internacionalistas, precisó.

Un día antes, Arelys Santana, segunda secretaria de la FMC, comentó sobre los temas principales que defiende la Jornada subrayando el rescate de la Historia, el legado de valerosas mujeres, además de la necesidad de la recreación sana de los infantes, todo ello relacionado con las actividades que desde las comunidades se pueden concretar.

Santana enfatizó en la labor de las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia, lugar donde se brinda capacitación y asesoramiento a hombres y mujeres en todo el país, y propicia la solución de determinados conflictos en el ámbito de las relaciones de parejas.

También Mayda Álvarez, directora del Centro de Estudios de la Mujer, mencionó el quehacer por los 20 años de esa institución, líder en las investigaciones sobre el empoderamiento femenino y su caracterización, en pos del desarrollo de la política social del país dirigida a ellas.

Indicó que el 5 de noviembre venidero cumplirán dos décadas, y para entonces se prevé sean publicados los resultados de la Encuesta sobre igualdad de género, realizada de conjunto con instituciones del lugar.

Mensaje

Papa se refiere al matrimonio

Hace unos meses el papa Francisco criticó la actual “cultura de lo provisorio” por ser un hecho que daña la vida matrimonial.

El pontífice explicó que los jóvenes que actualmente se casan no son conscientes al decir “para toda la vida” al aceptar a la otra persona. “Es la cultura de lo provisorio… Por esto una gran cantidad de nuestros matrimonios sacramentales son nulos, porque ellos [los novios] dicen ‘sí, para toda la vida’, pero no saben lo que dicen”, dijo el papa Francisco.

Según el papa, uno de los principales problemas que hay en los matrimonios es la preparación prenupcial ya que “nos dan cuatro conferencias y eso es para toda la vida”. “La crisis del matrimonio es porque no se sabe qué cosa es el sacramento, la belleza del sacramento. No se sabe que es indisoluble, no se sabe que es para toda la vida”, dijo el papa.

El pontífice, en una Audiencia General de junio de 2015, se refirió al secreto para que un matrimonio dure para toda la vida. La clave, según él, es que la pareja remueva todas las diferencias que tengan y coopere “con amistad”.

“Para resolver sus problemas de relación, el hombre y la mujer deben, en cambio, hablarse más, escucharse más, conocerse más, quererse más”, dijo aquella vez.

Iglesia

Señala a la migración como causa para el cambio en las familias

Erwin Bazán, director de prensa y vocero de la Arquidiócesis de Santa Cruz, agregó que una de las razones para que se den los cambios dentro de las familias tiene que ver con el fenómeno migratorio, generando todo tipo de familias. “Ahora algunos de estos niños, que han crecido viviendo con los abuelos o los tíos, son una generación que no ha tenido una figura de autoridad y eso ha generado ciudadanos disfuncionales”.

Por ello dijo que la primera política de prevención para la seguridad ciudadana, tiene que estar orientada hacia el fortalecimiento de la familia porque faltan políticas estatales para fortalecer esta figura, destacó el vocero de la Iglesia Católica en Santa Cruz.

Asimismo, añadió que en la actualidad la familia se encuentra amenazada por el divorcio, “y por ello es necesario tener una Iglesia más cerca a las necesidades y realidades que afecta al tema de la familia”, complemento finalmente Bazán.

‘La estructura de familia tiende a constituirse de acuerdo a un patrón cultural existente, o sea, se tiende a repetir estos modelos’.

Nelson Jordán

Sociólogo

‘La familia es un concepto que se basa en principios éticos y valores, y no en la acción entre una mujer y un hombre para procrear’.

José Martínez

Sociólogo

EL DÍA / Santa Cruz