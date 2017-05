Buscan dar con paradero de internauta que difunde video de maltrato animal por juego Ballena Azul

El internauta difunde por la red social de Facebook materiales que muestran maltrato a perros como parte, asegura, de los retos que debe cumplir en el juego Ballena Azul.

Muro del internauta que dice cumplir retos del juego Ballena Azul

El grupo en Facebook Vida Animal de Santa Cruz comenzó hace pocas horas una campaña mediante redes sociales para dar con el paradero del usuario en Facebok denominado Adrián Mancilla, quien en las últimas horas difundió dos videos en las que muestra cómo maltrata a un perro como parte del cumplimiento de los retos del juego Ballena Azul.

El 1 de mayo, el usuario de la red social Facebook escribió: “Estoy en el nivel 39 de la ballena azul y me pide quemar a un perro subiré el video mañana a las 10 pm” (sic).

Al día siguiente subió un video que fue denunciado y posteriormente eliminado. Sin embargo, el 4 de abril volvió a subir otro material que comienza con una advertencia en la que se puede ver el maltrato a un perro negro.

El video desató la indignación en las redes sociales. Este viernes, el usuario Mancilla volvió a subir nuevamente el video con el mensaje: “Que sad es otro para los que no vieron xd. Los que dicen que es falso muestren la fuente no sean pendejos y esto no es falso”.

El juego capta adolescentes desde los 12 años mediante el uso de redes sociales y se denomina “Ballena Azul” porque el término hace referencia al fenómeno de las ballenas varadas que pierden la vida. Obligan a los adolescentes a cumplir una serie de retos diariamente. Se cree que son 50 e incluyen autolesiones.

Los jugadores deben mostrar que están cumpliendo con las misiones usando una etiqueta específica y enviando fotografías de lo que hacen a los administradores de las páginas que rápidamente se viralizan. Los retos inician con el pedido de observar películas de terror durante 24 horas continuas, y luego siguen con cortes en brazos, piernas y rostro con navajas finas. Van subiendo de tono y uno de ellos es realizar el grabado de una ballena en la piel con el uso de un cuchillo.

El biocidio está establecido como delito en el artículo 10 de la Ley para la Defensa de los Animales contra Actos de Crueldad y Maltrato (700), del 1 de junio de 2015. La norma sanciona a los agresores con dos y cinco años de cárcel y con un tercio más de la pena máxima cuando se mata a más de un animal

“PERROS DEL SOL BOLIVIA “, POR UN MUNDO SIN ESPECISMOS. ¡¡ BUSCAMOS A ESTE PSICOPATA, DE ORIGEN CHILENO, POR BIOCIDIO !!, SE LLAMA, ADRIAN MANCILLA, TODA INFORMACION , SERA CONFIDENCIAL, MATO UN GATO Y SON DOS PERROS, YA , SE PRESUME SE ENCUENTRE, EN SANTA CRUZ, O EN ALGUN LUGAR DE BOLIVIA. GRACIAS”, escribió en el muto Marisol Rocabado Paravicini.

