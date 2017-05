Camilla habla por primera vez de cuando era amante de Carlos de Inglaterra: “Fue horrendo”

La esposa del heredero al trono británico explica que se sintió prisionera por el asedio de la prensa

Camilla de Cornualles, esposa del príncipe de Gales, ha hablado por primera vez a la prensa de la época en que fue la otra, del momento en que se hizo público su romance con Carlos de Inglaterra, cuando este estaba casado con la difunta Diana de Gales y ella con Andrew Parker-Bowles. En una entrevista con The Mail on Sunday (el dominical del sensacionalista Daily Mail), la consorte del heredero de la corona británica explica con “un candor asombroso” (según el propio diario) cómo se convirtió en prisionera en su propia casa: “Fue horrendo”.

El diario ha construido, mediante la entrevista a la propia duquesa y con varios familiares directos, un extensísimo retrato de la vida de Camilla Rosemary Shand (su nombre de nacimiento), la mujer que saltó a la fama como Camilla Parker-Bowles y que ahora es Camilla Windsor, por su segundo matrimonio.

La duquesa de Cornualles, que va a cumplir 70 años, explica cómo vivía prácticamente escondida por el acoso de la prensa, en un momento en que era una de las mujeres más odiadas por los británicos: “Durante más de un año, cuando vivíamos en Middlewick House, yo no podía ir a ninguna parte”. Su hijo Tom Parker-Bowles recuerda cómo les perseguían: “Los paparazis nos seguían a todas partes y nos acechaban como fantasmas. Teníamos unos prismáticos en el cuarto de baño de mamá para vigilarlos. ¡A veces había una docena!”.

El diario subraya que Camilla nunca se quejó del asedio de la prensa. Lo que sí recuerda la princesa consorte es que era muy desagradable: “Fue horrendo. Fueron unos tiempos profundamente desagradables que no le desearía ni a mi peor enemigo. No habría sobrevivido sin mi familia”. El diario le pregunta entonces sobre si cree que tiene capacidad para afrontar los momentos difíciles y ponerlos en su lugar. “Por supuesto que sí”, contesta la duquesa.

Carlos se separó de Diana en 1992, pero el divorcio no fue oficial hasta 1996, un año antes de la muerte de Lady Di en París —de la que este año se cumple el 20º aniversario—. Se casó con Camilla en 2005. Esta asegura que desde su infancia estaba preparada para la vida entre la realeza, aunque a veces se mira a sí misma con escepticismo. “Tienes que reírte de ti misma porque si no puedes hacerlo es mejor que abandones. A veces pienso ¿quién es esa mujer? No puedo ser yo. Y así es cómo sobrevives”.

Y dice esto a pesar de que piensa que desde pequeña fue preparada para desempeñarse con soltura en este papel real. “Gracias a dios fui criada por mis padres con una buena base y me enseñaron modales. Puede que en este tiempo suene un poco esnob, pero entonces dejamos el colegio a los 16 años y no íbamos a la universidad a menos que fueras un cerebrito. En cambio íbamos a París y Florencia [el aristocrático viaje antes llamado Grand Tour] y aprendimos sobre la vida y la cultura, a comportarnos entre la gente, a cómo hablar a la gente. Eso estaba muy arraigado en mi vida y, sin esa base, la vida entre la realeza hubiera sido mucho más difícil”.

Fuente: elpais.com