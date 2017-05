Candado. El gobiernista MAS plantea dominio de idioma originario para candidatos a cargos judiciales

“Si ellos no dominan el idioma no van a ser posesionados. Es un candado, porque después vienen, unas cinco palabras se aprenden y nos engañan. No queremos ser engañados”, reclamó la senadora del MAS, Nélida Sifuentes.

En el MAS plantean examen oral de idioma originario para candidatos a cargos judiciales

La senadora por el MAS Nélida Sifuentes en una conferencia de prensa. Foto: Senado.

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz

Legisladores del gobiernista Movimiento Al Socialismo (MAS) plantean una prueba oral para medir el nivel real de conocimiento del idioma originario de los futuros candidatos a cargos judiciales. El reglamento limita su comprobación a la presentación de un certificado.

“El requisito establecido (…) referido a hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado, deberá ser presentado ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) antes de asumir el cargo, a través de una certificación emitida por entidad debidamente acreditada”, fija la normativa para la preselección de los postulantes a magistrados del Órgano Judicial.

Ese justamente es el aspecto que cuestionan algunos legisladores, entre ellos la senadora oficialista Nélida Sifuentes, quien en declaraciones a La Razón demandó que los postulantes “dominen” un idioma nativo y no se limiten a justificar su conocimiento con un certificado.

“Ellos tiene que dominar el idioma muy bien antes de la posesión y si ellos no dominan no van a ser posesionados. Es un candado, porque después vienen, unas cinco palabras se aprenden y nos engañan. No queremos ser engañados”, reclamó.

La senadora consideró que los elegidos por la Asamblea para que pugnen en las elecciones judiciales del 22 de octubre tendrán por lo menos tres meses para enmendar sus deficiencias.

“(Debe ser) oral, obvio. Para el certificado unas cuantas palabras te aprendes y te dan nomás. Muchas veces yo veía en Sucre que hacían fila, como padre nuestros estaban aprendiendo los diferentes idiomas, ‘cuál es tu nombre’ ‘ima sutiyki ‘ (mi nombre es) se aprendían después les otorgaban el certificado”, reveló Sifuentes.

Su colega en diputados, el oficialista Édgar Montaño, coincidió en que no basta la “mera presentación del certificado”, pues este asunto tiene gran relevancia en una sociedad boliviana que tiene grupos bastante numerosos de hablantes de quechua, aimara o guaraní.

“En el oriente boliviano todavía se habla el guaraní, entonces es necesario que la persona que se postule domine estos idiomas originarios para que también se cumpla con la constitución”, sostuvo.

En su criterio, más allá de la exigencia del requisito antes de la posesión de las nuevas autoridades se debe incluir una prueba oral sobre este asunto en la fase de entrevista personal, algo que no está contemplado en el reglamento.

“No solamente veamos como requisito un papel y que no pueda transmitirlo en la experiencia vivida, por lo tanto pensamos que de la teoría a la práctica tendría que realizarse en esta entrevista”, insistió.

Sin embargo, hay voces disidentes. El diputado Manuel Canelas (MAS) aseguró que la certificación es importante en este proceso y consideró que ese procedimiento es el más idóneo para probar los conocimientos del idioma originario.

“Dominar es otra cosa que aprender cinco palabras así es que será un requisito fuerte para que pongan la voluntad y verdaderamente aprendan”, sentenció Sifuentes. (05/05/2017)