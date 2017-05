Cannes abraza Hollywood (y a Amazon) y Netflix se va de vacío

El jurado de Almodóvar concede la Palma de Oro a ‘The Square’, del sueco Ruben Östlund, y un premio especial a Nicole Kidman

Premios de la Sección Oficial a competición

Palma de Oro: The Square de Ruben Östlund

Premio Especial 70 Aniversario: Nicole Kidman

Gran Premio del Jurado: 120 pulsaciones por minuto de Robin Campillo

Premio del Jurado: Loveless de Andrei Zvyagintsev

Mejor dirección: Sofia Coppola por La seducción (The Beguiled)

Mejor actor: Joaquin Phoenix por You Were Never Really Here

Mejor actriz: Diane Kruger por In The Fade

Mejor guión (ex-aequo): Yorgos Lanthimos y Efthymis Filippou por The Killing of a Sacred Deer y Lynne Ramsay por You Were Never Really Here

Mejor cortometraje: A Gentle Night de Qiu Yang

Cámara de Oro (Mejor Ópera Prima): Jeunne Femme de Léonor Serraille

Premio FIPRESCI: 120 pulsaciones por minuto de Robin Campillo

UN CERTAIN REGARD

Premio Un Certain Regard: Lerd de Mohammed Rasoulof

Premio del Jurado: Las hijas de abril de Michel Franco

Premio especial por su poesía narrativa: Barbara de Mathieu Amalric

Mejor dirección: Taylor Sheridan por Wind River

Mejor interpretación: Jasmine Trinca por Fortunata

Premio FIPRESCI: Closeness de Kantemir Balagov

QUINCENA DE REALIZADORES

Art Cinema Award: The Rider de Chloe Zhao

Europa Cinemas Label Award: A Ciambra de Jonas Carpignano

Premio SACD: Let the Sunshine In de Claire Denis y Lover For a Day Philippe Garrel

Premio Illy al Mejor cortometraje: Back To Genoa City de Benoit Grimalt

Premio FIPRESCI: A fábrica de nada de Pedro Pinho

SEMANA DE LA CRÍTICA

Gran Premio Nespresso de la Semana de la Critica: Makala de Emmanuel Gras

Premio Révélation France 4: Gabriel e a montanha de Fellipe Gamarano Barbosa

Premio SACD: AVA de Léa Mysisus

Premio Gan Foundation: Gabriel e a montanha de Fellipe Gamarano Barbosa

Premio Decouverte Leica Cine de Cortometrajes: Los desheredados de Laura Ferrés

Premio Canal + de Cortometrajes: 'Najpiekniejse fajerwerki ever' (Alexandra Terpinska)

CINEFONDATI ON

Primer premio: Paul est là de Valentina Maurel

Segundo premio: Heyvan de Bahram y Bahman Ark

Tercer premio: Deux égarés sont morts de Tommaso Usberti





Fuente: revistavanityfair.es