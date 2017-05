Casarse o quedar soltera, el dilema de muchas tarijeñas

En China las llaman “mujeres sobrantes” (“sheng-nu”) porque tienen más de 25 años y están solteras. Viven con el estigma de no tener pareja en un país en el que el número de hombres es muy superior al de las mujeres.

En general en la cultura tradicional de varios países incluido el nuestro, no casarse es una falta de respeto o la mayor preocupación que puede causarle una mujer a su familia.

En sociedades como la tarijeña no faltan tías, abuelitas e incluso madres que presionan a las jóvenes con la idea del matrimonio. También están las amigas que hacen de cupidos presentando a sus conocidos todo el tiempo.

De esta manera, en un mundo obsesionado con las relaciones, ser soltera puede ser angustiante. Más aún, cuando se ha sembrado la idea de que en un punto de la vida hay que tener pareja estable e hijos. Empero, todo ese cuento de ser soltera, y sobre todo “solterona”, ha venido cambiando en las últimas décadas.

Marisol Montalvo, tarijeña de 26 años, cuenta que está a un semestre de terminar la universidad y cree que estar soltera le da un mundo entero de posibilidades: “puedo pensar en irme a trabajar a otro lado, puedo pensar en tomarme seis meses libres. Lo bueno de no estar en una relación seria es que no tengo que conciliar esos planes ni consultar esas decisiones con nadie, decisiones que además son decisivas en este punto de mi vida, y que probablemente si tuviera que negociarlas con alguien terminaría limitándome mucho”, explica.

Sin embargo, en media entrevista, mira el horizonte y revela que “lo difícil de estar soltera son los viernes lluviosos. (Risas). Y no tener alguien con quien descargarse y hablar cuando se tiene un problema muy serio”.

Además añade que lo difícil de ser soltera y mujer es que “tienes que esperar a que te conquisten de alguna forma, porque se sigue condenando a la mujer arriesgada que es capaz de llegar, hablarle a un tipo y darle un beso”. “En ese sentido yo creo que para una como mujer puede ser más complicado salir de la soltería porque hay que esperar a que el otro avance”, resalta.

Revela que aunque disfruta de estado civil no es una forma de vida que quiere tener por siempre, pues dice que está abierta a la posibilidad de que si llega alguien que sea capaz de seguirle el paso “podría darle una oportunidad”.

“De hecho me daría un poco de susto encontrar a alguien serio en este momento, porque todavía no tengo tan claro qué va a pasar conmigo, o dónde voy a estar dentro de un año”, reflexiona.

Más aún revela que tiene muchas amigas que tienen la idea de vivir solteras toda su vida, alcanzando sus metas y viajando por todo el mundo. Resalta también que ser soltera no es una restricción a la maternidad.

“Más vale sola que mal acompañada”

La tarijeña Juana Inés nos habla no sólo como alguien que ha vivido la historia de no tener pareja, sino como una amiga (la divertida, no la que da sermones) que comprende perfecto todo lo que pasa.

“Tú eres tu compañía toda la vida, por ello enamórate de ti misma, pásala bien contigo y vas a terminar por estar en paz. Y ése es el único punto donde, todas las mujeres, con o sin pareja y a cualquier edad, debemos coincidir”, afirma.

Agrega que en muchas ocasiones es mejor estar sola que mal acompañada, pues en Tarija según su apreciación hay “mucho machismo, que genera violencia y además a muchos de los hombres les gusta tomar todos los fines de semana”.

“Prefiero vestir santos que desvestir borrachos”

Carla López estuvo casada dos veces y se arrepiente de ambos matrimonios. A ella le funciona bien la frase “Mejor sola que mal acompañada”, pues revela que en ambos casos su pareja disfrutaba demasiado de beber y de la fiestas.

Cuenta que en varias ocasiones, cuando la invitaban a algún acontecimiento, era ella quien debía insistir a su esposo para dejar la fiesta. Esto le costaba largas discusiones y al final de la noche se daba el trabajo de desvestir a su marido y acostarlo en cama.

Por eso entre risas aconseja “Preferible quedarse a vestir santos que desvestir borrachos”. Sin embargo, explica que esta frase en Tarija va más allá de un mero refrán, pues insiste en que a la mayoría de los tarijeños les gusta la bebida.

Esta afirmación parece tener asidero, sobre todo cuando en 2010 Tarija con un 47% lideraba a los departamentos con mayor consumo de alcohol. Le seguía Santa Cruz con 24% y La Paz con 22%. En 2016 el consumo en el departamento subió en 38%.

En base a esto y con la experiencia ganada, Carla, le dice a las mujeres de 30 años que “no se apuren a conseguir esposo. “A no ser que estén completamente seguras de que han encontrado a alguien confiable y que valga la pena”.

Agrega “tu hombre ideal no está hecho a base de una masa de galletas que has moldeado a tu gusto, con todas las virtudes reunidas en un gran muñeco de vainilla; él tiene muchísimas cualidades, sí, pero también defectos que puedes tolerar y debes estar dispuesta a aceptar. Necesitas estar abierta a lo que venga, aunque es preciso tener claro qué cosas son aceptables y cuáles no”, aconseja

Para la psicóloga tarijeña Nirma Herrera. “Hay que dar oportunidades, pero tener puntos no negociables, y de ahí ver si funciona, a veces no dejamos que el otro interactúe por prejuicios, pero nunca se sabe”, explica.

Los codiciados ramos

“Fue un día maravilloso. De hecho, fue tan maravilloso que no podía evitar preguntarme si me había colado en un set de rodaje. Era primavera, el sol brillaba, las flores eran preciosas y mi amiga estaba impresionante con su vestido de novia. Parecía muy feliz. Y yo me alegraba mucho por ella. Justo antes de que empezara la ceremonia, me puse en la cola del bar con unas amigas para beberme una copa de champán y empecé a hablar con otra invitada. Nos pusimos a hablar de cómo habíamos conocido a la novia y de lo bonito que era el lugar. Y entonces, de repente, me preguntó: ¿Y dónde te casaste tú?”.

“Yo le respondí: No estoy casada y me dijo ahhhh”, cuenta Virginia Lema, quien agrega que una hora más tarde se volvió a encontrar con esa otra invitada en la pelea por “el codiciado ramo”.

Cuenta que en el momento del lanzamiento se convocó a todas las amigas solteras de la novia y se dio cuenta que eran más de 20, todas ellas de entre 25 y 33 años. “Se notaba que todas soñaban con ese momento de casarse, sus ojos brillaban al ver el ramo y cuando la novia lo lanzó sentí un golpe en la cabeza. Era el codo de una de ellas que saltó sobre mí y me ganó el ramo”, dice entre carcajadas.

Añade que momentos después la ganadora del ramo se tomó una docena de fotografías para registrar el logro y en ese instante todas sus amigas, incluida la novia la felicitaron.

“Ahí me di cuenta que tenía un gran problema. Tenía 31 años y no me había casado. Pensé en lo que significaba eso para mi familia y amigos, sin embargo la depresión no me duró mucho, pues al día siguiente cuando no había ramos, vestidos de novia, luces y esas luces tenues me di cuenta que soy feliz, unos días más que otros, pero en general soy feliz”, explica Virginia.

Sin embargo, admite que en Tarija a pesar de la modernidad, la idea de que una joven quede soltera es causa de preocupación e incluso en ocasiones se la etiqueta como “roba maridos”, concluyó.

Las frases que cansan a las tarijeñas solteras

Si superas los 30 años y estás sin pareja, seguramente has escuchado muchas frases y preguntas por parte de las personas que te rodean sobre tu situación sentimental. ¿Te ha pasado?

A continuación te presentamos un listado con las frases más comunes que sin pensar, le pueden decir a una mujer soltera y que no resultan para nada agradables, pues a la larga cansan:

1. Pero…¿por qué no tienes pareja?

2. Pero si tú eres tan bonita ¿cómo es que estás soltera?

3. ¿No será que eres muy exigente?

4. Yo tengo un amigo que conoció a su pareja en la disco

5. ¿Y qué pasó con juan de los palotes?

6. No te preocupes… encontrarás a alguien cuando menos te lo esperes

7. El destino te tiene guardado algo muy bueno.

8. ¿Pero no te sientes sola?

9. ¿No piensas tener hijos?

10. Pero, ¿no tienes ningún amiguito por ahí?

Aumentan las “spinsters” en todo el mundo

El País eN habló con varias generaciones de mujeres para saber qué opinan sobre la soltería. De 50 consultadas 30 aseguraron que es mejor casarse para no estar solas en la última etapa de la vida y 20 afirmaron que hoy el tener pareja no es muy necesario.

“Cuanto más inteligente es una mujer más le cuesta casarse”. Ésta es la conclusión a la que llegó un estudio publicado por el diario británico Sunday Times, después de entrevistar a 900 mujeres y hombres y hacer un seguimiento a sus vidas 40 años más tarde.

Cada día hay más “spinsters”: “mujeres que están orgullosas de ser solteras y no piensan casarse”. El término es desgraciadamente tan nuevo que no tiene traducción al español.

Lejos de ser una etiqueta discriminatoria el vocablo se ha convertido en un emblema para simbolizar una realidad social en constante crecimiento.

La prueba de ello es que las cifras indican que los hogares unipersonales aumentan año tras año en Bolivia y en el resto del mundo. Pero por lo general aún hay más hombres que mujeres que viven solos, unas cifras que se disparan al llegar a la edad de jubilación.

Empero, para muchas mujeres, la soltería no es para nada sinónimo de estar sola, vivir sin pareja no significa vivir amargada. Tener independencia y libertad económica, social y profesional sin la necesidad de estar vinculadas a un hombre es un estado que poco a poco muchas más mujeres valoran día a día.

La psicóloga tarijeña Nirma Herra revela que en la actualidad el ser soltera se está volviendo incluso un motivo de orgullo, así-entre risas- se animó a citar algunas frases que las solteras dicen haciendo gala de su estado:

1. “Amiga, mientras llega el indicado, disfrutemos del equivocado”.

2. “¿Príncipe azul? No amiga. Es mejor el lobo feroz, que te ve mejor, te oye mejor y ¡te come mejor!”.

3. “¿Soltera? Sí, sola ¡Jamás!.

4. “Soy soltera y hago lo que quiero”.

5. “Todos los hombres que valen la pena son gay o ya están casados”.

6. “Libre como el viento, peligrosa como el mar”.

7. “Forever alone, pero feliz”.

El País En / Tarija / Danitza Montaño