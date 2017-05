Celac cierra reunión sin acuerdos sobre Venezuela por ausencia de 7 países

Detalló que entre los países ausentes en el cónclave, solicitado por el Gobierno de Nicolás Maduro, algunos “no contestaron a la comunicación” y otros argumentaron “razones de agenda” para no asistir.

El presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, habla durante una reunión extraordinaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Foto: EFE

La Razón Digital / EFE / San Salvador

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) concluirá hoy una reunión de cancilleres y representantes sin acuerdos sobre la violencia generada en medio de la crisis que vive Venezuela, debido a la ausencia de 7 de los 33 países que la conforman.

El canciller anfitrión, el salvadoreño, Hugo Martínez, aseguró durante una conferencia de prensa en San Salvador que según las normas de la comunidad, “los acuerdos en todas las instancias de la Celac se deben de tomar por consenso”, y por la ausencia de autoridades de Bahamas, Barbados, Brasil, México, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago, “no se puede tomar resolución”.

Detalló que entre los países ausentes en el cónclave, solicitado por el Gobierno de Nicolás Maduro, algunos “no contestaron a la comunicación” y otros argumentaron “razones de agenda” para no asistir.

El jefe de la diplomacia salvadoreña detalló que hasta el momento Venezuela no ha realizado una petición concreta a la Celac y que la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, expuso de forma “detallada” la forma en la que el Gobierno de Maduro “analiza” la violencia en el país.

“No hay un comunicado, una declaración o resolución sobre la mesa” y “no sé si algún país” lo propondrá, dijo Martínez a la prensa durante una pausa de la reunión.

El canciller salvadoreño señaló que por la ausencia de los referidos países, esta reunión solo servirá para el “ablandamiento” del tema antes de la reunión ordinaria de la Cealc prevista para el 19 de mayo en República Dominicana.

“Las principales intervenciones (en la primera parte de la reunión) fueron en dirección a apoyar una salida (a la crisis en Venezuela) en el marco del respeto a la Constitución y de las instituciones”, por lo que “iremos con un ablandamiento del tema” a Republicana Dominicana, concluyó el canciller Martínez.

La solicitud venezolana de la reunión de la Celac surgió inmediatamente después de que 19 países pidieran en la Organización de los Estados Americanos (OEA) una cita de cancilleres para abordar la situación del país suramericano, a lo que el Gobierno de Maduro reaccionó con el anuncio de que Venezuela abandonará ese organismo hemisférico.

Todo esto en medio de un clima de agitación por una ola de manifestaciones antigubernamentales y hechos violentos que han dejado, al menos, un saldo oficial de 29 muertos, más de 500 lesionados y más de un millar de detenidos.

El Gobierno venezolano ha acusado a sus opositores de promover la violencia que ha causado estas muertes, varias de ellas en manifestaciones oficialistas u opositoras, provocadas por civiles armados.

La oposición, por su lado, responsabiliza a paramilitares armados por el Gobierno de provocar las muertes, incluso de personas que no participaban en las protestas.

Las manifestaciones se iniciaron luego de que el Tribunal Supremo venezolano dictara una sentencia con la que asumía las funciones del Parlamento, el único poder controlado por la oposición y, aunque ese fallo fue revertido dos días después, los opositores insisten en denunciar una ruptura del orden constitucional.

En las últimas cuatro semanas la oposición ha convocado más de una decena de manifestaciones para pedir elecciones que se han replicado en varias ciudades del país, afectado por una crisis económica que se traduce en la persistente y fuerte escasez de alimentos y medicinas. (02/05/2017)

Ausencia de siete países impide declaración de Celac sobre Venezuela

La reunión de la Celac analiza el apoyo al diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela.

AFP. Reunión extraordinaria de la CELAC sobre la crisis que envuelve a Venezuela.

AFP / San Salvador

La ausencia de siete países en la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en San Salvador impedía este martes la adopción de una declaración sobre la crisis en Venezuela.

“Si hay un país que no está presente o hay un país que no está de acuerdo, evidentemente no puede haber consenso y no se puede tomar resolución sobre el punto en cuestión”, declaró el canciller salvadoreño Hugo Martínez en una rueda de prensa efectuada durante una pausa del cónclave.

De los 33 países que conforman la Celac, no enviaron delegados a esta cita Bahamas, Barbados, Brasil, México, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago, detalló Martínez.

“Dado que Celac tiene como norma el consenso, no puede haber una resolución o acuerdo puesto que no están presente siete países”, insistió Martínez.

La cita de San Salvador se realiza a puerta cerrada sin acceso de la prensa a los discursos de los delegados. Al momento de la pausa para el almuerzo, solo habían hablado los representantes de ocho países, agregó.

La reunión de la Celac analiza el apoyo al diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela como salida a la turbulencia política que vive esa nación.

En ese sentido, Martínez afirmó que la reunión sería útil para “avanzar” en la aproximación de visiones y para un “ablandamiento” del tema.

“Cualquier salida al tema de Venezuela es importante contar con el concurso de los diferentes sectores que están enfrentados en la república de Venezuela”, indicó.

El encuentro que se realiza en la cancillería salvadoreña fue inaugurado por el presidente Salvador Sánchez Cerén, en su calidad de presidente pro témpore de la Celac.

“Nos reúne hoy la necesidad de que como países hermanos y, en consonancia con la solidaridad que profesamos desde la Celac, sumemos esfuerzos para que Venezuela pueda encontrar muy pronto la paz y estabilidad que anhela”, declaró el mandatario.

La atención de la prensa se concentró en la canciller venezolana Delcy Rodríguez, quien se abstuvo de dar declaraciones al llegar al encuentro.

La reunión de la Celac fue convocada a pedido de Venezuela, cuyo gobierno inició el proceso de retiro de la Organización de Estados Americanos (OEA) luego de que ésta convocara a una reunión de cancilleres. Caracas acusa a la OEA de promover una invasión extranjera en su país.

Mientras se desarrollaba la reunión de Celac, una veintena de activistas de la agrupación salvadoreña Iniciativa Ciudadana se concentraron en la plaza Italia de la capital para protestar por el encuentro y consignar que el camino del diálogo se agotó en Venezuela.

“El tiempo del diálogo ya pasó, esa fue una maniobra que ejecuta el gobierno de Venezuela, como este fraude que está llevando a cabo de convocar a una constituyente”, declaró un dirigente de Iniciativa Ciudadana, el expresidente de la Corte Suprema salvadoreña Domingo Méndez.

El lunes, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó a un proceso para reformar la Constitución, por parte de asambleístas que serán elegidos por sectores y no con voto universal, lo que la oposición denunció como un “golpe de Estado”. (Página Siete)