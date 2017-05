Chile. Paro de Aduanas se mantiene y funcionarios anuncian sanciones a disidentes

Negociación entre Anfach y Hacienda se cortó este viernes por trascendido de “funa” a Presidenta Bachelet.

Por cuarta jornada consecutiva, la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas (Anfach) mantuvo su convocatoria de paralización nacional para este sábado, toda vez que insisten en que el gobierno no cumple con sus demandas de mejoras laborales, pactadas desde el año pasado.

En este sentido, desde la dirigencia enfatizaron que la adhesión al movimiento “se mantiene por sobre el 90%”, a pesar de las estimaciones del Ejecutivo que apuntaba a una cifra cercana al 30%, impresión que también entregaron algunos dirigentes disidentes al paro, como Mónica Valencia, dirigenta nacional de Anfach, quien afirmó que muchos critican el manejo de la directiva y que “quieren trabajar”.

En este sentido, el presidente de Anfach, Marcelo Reyes, aseguró que están “viendo las sanciones respectivas por estos actos”, acusando a Valencia de que “ni siquiera viene a las reuniones para entregar su punto de vista”, por lo que no descarta incluso su desvinculación.

Quiebre con Hacienda

Durante este viernes, desde el ministerio de Hacienda hubo nuevos intentos de retomar las negociaciones con Anfach y así deponer la paralización, enviando una nueva propuesta a los dirigentes.

Sin embargo en medio de las conversaciones, desde la Subsecretaría de Hacienda acusaron a los trabajadores de organizar una ‘funa’ a la Presidenta Michelle Bachelet en su paso por Antofagasta, según cuenta el propio Reyes, por lo que se cortaron las tratativas.

El dirigente aseguró que su contraparte fue el jefe de gabinete del subsecretario, Jorge Valverde, a quien acusó de “afirmar cosas falsas y tendenciosas para menoscabar al movimiento”, asegurando que en la zona norte solo se le hizo entrega de un petitorio a la mandataria, sin más problemas.

Más tarde el propio jefe de las finanzas públicas, Rodrigo Valdés, reconoció que no hubo “funa” y que solo se entregó una carta. Sin embargo, advirtió que “en Chile, se pagan sueldos cuando uno trabaja, no cuando uno no trabaja”, compartiendo la opinión de Contraloría por eventuales descuentos.

Con todo, anoche el Ejecutivo reiteró su disposición al diálogo, asegurando que se dio respuesta formal a los puntos observados por Anfach y “comprometiendo el cumplimiento de los acuerdos suscritos el 2015 y 2016”. Sin embargo, Marcelo Reyes descartó que sus demandas hayan sido respondidas satisfactoriamente, reafirmando que “el paro continúa”.

