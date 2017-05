Choferes amenazan con paro de 48 horas si Revilla no adelanta reunión para el lunes

El alcalde de La Paz, Luis Revilla, dijo que se abre a “discutir” las demandas de los choferes del transporte urbano, empero también espera el plan que demandó al sector para mejorar el servicio en la urbe y que es cuestionado por la población.

Vista del bloqueo en Cruce de Villas por el paro movilizado convocado por choferes de La Paz. Foto: Ángel Guarachi

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz

Choferes del transporte público de La Paz amenazaron con un nuevo paro, esta vez de 48 horas para la próxima semana, si el alcalde Luis Revilla no anticipa para el lunes la reunión fijada por el municipio para el jueves.

El ejecutivo de la Federación Departamental de Choferes de La Paz, Rubén Sánchez, indicó a los medios que enviaron una misiva a la autoridad edil con ese fin, tras las movilizaciones y bloqueos de vías de 24 horas que efectuó el sector el miércoles en la sede del Gobierno.

Revilla, en conferencia de prensa, había anticipado que su despacho mantiene abiertas las puertas al diálogo con el sector, empero sin condicionamientos ni chantajes.

“Si me llega (el plan) el lunes en la mañana, en lunes en la tarde hacemos la reunión, pero vuelvo a decir, no vamos a ser rehenes de sus caprichos, no caeremos en sus chantajes de porque hay otra amenaza de paro entonces retiremos las multas y no lo vamos a hacer”, había sentenciado el miércoles.

“Tienen que saber los choferes que con paros, bloqueos, no van a conseguir nada, van a conseguir respuestas a sus demandas cuando mejoren el servicio que es lo que está reclamando la población”, añadió.

Los conductores sindicalizados rechazan el decomiso de placas por acumulación de infracciones impagas y califican de excesivo el cobro de multas.

En la carta enviada a los choferes, Revilla demanda la presentación de un plan en el que se precise los mecanismos para honrar los acuerdos suscritos en 2016 para mejorar el servicio y que, según el edil, no se cumplieron en gran medida hasta la fecha.

“Que traigan el plan y nos vamos a sentar, vamos a discutir lo que ellos quieren discutir, sus demandas. Pero también vamos a discutir lo que le interesa a la ciudadanía que es la mejora del servicio. El problema es que los choferes están acostumbrados a hacer lo que quieren”, dijo Revilla a los medios el miércoles. (18/05/207)