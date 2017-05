Cívico suplica a Evo que ya no abandone a Villazón: “la frontera se nos muere, se nos acaba”

El dirigente pidió a Morales que por medio de Ademaf (Agencia para el Desarrollo de MacroRegiones y Fronteras) proyecte obras para Villazón y se comporte como el padre de todos los bolivianos.

Ciudad de Villazón. Foto: Mi Villazón

La Paz, 20 de mayo (ANF).- Sebastián Rueda, dirigente cívico de Villazón, municipio ubicado al sur del departamento de Potosí, frontera con Argentina, suplicó al presidente Evo Morales que no se olvide de esa región que afronta muchas necesidades y se sostiene solo con el comercio.

Hoy “me siento sumamente defraudado por nuestro Presidente (Evo Morales), no sé por qué se ha olvidado de Villazón, los hijos de Villazón lo quieren, lo piden, necesitamos agua, necesitamos caminos, necesitamos muchas cosas, la frontera señor Presidente se nos muere, se nos acaba, porque aquí no tenemos otro ingreso si no es el comercio”, expresó Rueda a Erbol con motivo del 107 aniversario de esa región.

El dirigente pidió a Morales que por medio de Ademaf (Agencia para el Desarrollo de MacroRegiones y Fronteras) proyecte obras para Villazón y se comporte como el padre de todos los bolivianos. “Le pido con todo cariño y respeto por estos 107 años (de aniversario de Villazón), señor Presidente”, remarcó.