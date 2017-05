Comer “orgánico” o transgénico…

Gary Antonio Rodríguez Álvarez (*)

Los activistas comerciales dicen que la producción “orgánica” de alimentos es la panacea, en oposición a la producción convencional que fertiliza y combate con “químicos” las malezas y bichos. Como fervientes fetichistas, su principal arma de persuasión es sacralizar lo orgánico y satanizar lo demás.

Machacan en que lo orgánico es saludable y que lo que no lo es, hace daño. Pero no dicen la verdad. Por ejemplo, mienten al decir que sus mentados productos no tienen químicos, cuando todo -hasta ellos mismos- contiene elementos químicos. Pregunte, cualquier Profesor de Química le dirá que es así.

Engañan con su cliché de “orgánico”, como si todo ser viviente no lo fuera… Deberían hablar con más propiedad de un estilo de producción que dice ser orgánico frente a la producción convencional que usa fertilizantes/plaguicidas (químicos) y la agricultura de precisión (con biotecnología) que gracias a las semillas genéticamente mejoradas utiliza menos fertilizantes/plaguicidas.

Pero, si la producción orgánica es atacada por plagas ¿cómo es que las controlan? Con lo que llaman pesticidas autorizados, sin embargo, como explica Cecilia González Paredes, Ingeniera Biotecnóloga Ambiental graduada en México, con Especialidad en Alemania y Maestría en EEUU, el piretro que usan como insecticida y el sulfato de cobre como fungicida, no son inocuos. Está reportado que en 1996 quienes trabajaron con sulfato de cobre en viñedos de Francia enfermaron de los riñones (puede causar anemia, además). El 2002 otro estudio reveló la relación del piretro –insecticida obtenido del crisantemo- con el cáncer: la leucemia subió 3,7 veces en los agricultores que lo usaron.

El marketing de los activistas comerciales en pro de los alimentos libres de químicos y OGM hizo que el 2015 medio millar de personas sufran una infección por Salmonella o Escherichia coli (E. coli) cuando una conocida cadena de comida rápida “saludable” empezó a usar orgánicos. ¿Curioso, no?

El 2006, tres personas murieron en California por comer espinaca orgánica y unas 200 enfermaron con E. coli ¿por qué? Porque los cultivos orgánicos suelen abonarse con estiércol (bosta, caca). Un brote de E. coli enfermó en Japón el 1996 a cerca de diez mil personas por un germinado de rábano orgánico. Pero lo peor pasó en Europa donde decenas murieron el año 2011 por comer brotes de un frijol orgánico. Hasta la BBC lo reportó…

Ahora consulto: si en 20 años nadie murió por consumir alimentos transgénicos ¿qué opina Ud., de lo uno y lo otro?

(*) Economista y Magíster en Comercio Internacional

Fuente: El Deber