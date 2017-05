Comisión de Diputados aprueba el artículo sobre el aborto libre en 9 causales

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados de Bolivia aprobó el polémico artículo que enfrentó en las últimas semanas a quienes defienden el derecho a la vida de la mujer y la vida desde la concepción.

Plantean aborto impune en nueve causales sin limitaciones

Para un legrado no se necesita cumplir trámite, requisito o procedimiento previo de ninguna clase. “Las 9 causales ya no tienen sentido”, advierte una opositora.

Cámara de Diputados. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados en una sesión ordinaria.

Página Siete / J. Carlos Palacios / La Paz

No habrá límites para el aborto en cualquiera de las nueve causales establecidas en el proyecto de Código del Sistema Penal y se realizará a simple solicitud de la mujer, según la nueva versión del artículo 154 (antes 157) de la propuesta aprobada ayer por dos tercios de la Comisión de Constitución de Diputados.

Del texto original se eliminó la acepción “por única vez” que era el límite planteado para que una mujer se someta a un legrado.

Ahora el proyecto señala en su inciso V: “No constituirá infracción penal cuando la interrupción voluntaria del embarazo sea solicitada por la mujer y concurran cualquiera de las siguientes circunstancias: 1) Se realice durante las primeras ocho (8) semanas de gestación”.

“Le han sacado eso de ‘por única vez’, o sea queda libre para que las mujeres se hagan abortos las veces que quieran. Eso quiere decir ilimitadamente”, dijo a Página Siete la diputada de oposición, Maida Paz.

Esa legisladora es parte de la Comisión de Constitución, pero no participó de la sesión de esa instancia realizada ayer; sin embargo, recibió el informe de su suplente que sí lo hizo y le rindió cuentas de todo lo obrado.

“Tampoco tienen sentido las nueve causales de aborto porque en la parte final del artículo señala que ‘el único requisito para la interrupción del embarazo será el llenado de un formulario de constancia del consentimiento informado de la mujer y el señalamiento de la causal y circunstancias de su decisión, sin necesidad de otro trámite, requisito o procedimiento previo de ninguna naturaleza’”, indicó Paz.

Para la diputada del MAS e integrante de la comisión, Valeria Silva, “es un cambio importante el que se haya retirado el término de ‘única vez’”.

Al terminar la sesión la presidenta de la Comisión de Constitución, Susana Rivero dijo que sólo se hicieron “un par” de modificaciones que no involucran “temas de fondo”. Ella y el diputado de oposición Wilson Santamaría, que respaldó el proyecto del oficialismo, coincidieron en decir que dentro de las nueve causales se aclaró conceptos que generaban distorsiones y doble interpretación, por ejemplo se cambió el término de “pobreza” por “socioeconómicas”.

Santamaría destacó la inclusión del concepto de “gratuidad” del aborto en el sistema público de salud, que no estaba en el proyecto original. Argumentó cambios en lo referente a la situación de mujeres que se hacen cargo de adultos mayores y discapacitados, pero en la comparación del texto no se ve modificación.

La Comisión de Constitución cerró el debate sobre el artículo referido al aborto, “no se discute más” advirtió Rivero.

Este medio llamó a la diputada Rivero, al diputado Manuel Canelas, Sonia Brito y Valeria Silva (todos del MAS), pero ninguno atendió las llamadas.

Comisión legislativa aprueba el artículo sobre el aborto y sus nueve causales

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó el polémico artículo que enfrentó en las últimas semanas a quienes defienden el derecho a la vida de la mujer y la vida desde la concepción.

Una mujer en la movilización por la despenalización del aborto, en Bolivia, en marzo. Foto: La Razón

La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz

El artículo del aborto con sus nueve causales fue aprobado en su estación en detalle en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados en medio aún del debate generado por quienes lo defienden y quienes lo rechazan. No hubo modificaciones en la redacción, excepto por la exclusión de la limitante de una sola vez, y así pasará a consideración del pleno de Diputados.

“Aprobado en detalle el artículo sobre # aborto en la Comisión de Constitución. Consenso entre oficialismo y oposición”, informó a través de su cuenta en Twitter la diputada del MAS Valeria Silva.

El aborto es parte del Sistema de Código Penal, que también incluye modificaciones al actual sistema penal boliviano como la sanción a los administradores de justicia por retardación. La interrupción del embarazo fue uno de los temas polémicos y movilizó a los activistas que defienden la vida desde la concepción, entre ellos la Iglesia Católica.

La diputada Susano Rivero expresó su satisfacción por la aprobación del artículo. “Es un avance, una progresividad en el derecho de las mujeres, hemos tenido el apoyo de opositores con discursos muy emocionantes para nosotras”, sostuvo.

La normativa dispone que la mujer no será penalizada al solicitar el término de su embarazo durante las primeras 8 semanas de gestación en caso de que se encuentra en situación de calle o pobreza extrema, si no cuenta con recursos para mantenerse a ella o a su familia, es madre de dos o más hijos y no puede mantenerlos. También, si la embarazada es menor de edad.

También propone cinco casos en los que la madre podría acabar voluntariamente con su embarazo en cualquier etapa de gestación: Riesgo de vida de la mujer, la prevención de su salud integral, inviabilidad del feto, si es producto de una violación o incesto y cuando la embarazada sea niña o adolescente.

El diputado opositor Wilson Santamaría manifestó su apoyo al texto del artículo. “Es tiempo de que nos incorporemos a un mundo del siglo XXI con legislación del siglo XXI y con derechos del siglo XXI; todo cambio siempre genera controversias y hay que enfrentar el desafío con la responsabilidad que corresponde, porque creo que el tema tiene que ver con el derecho a la vida”, sostuvo, según un boletín institucional.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, al igual que otras legisladores del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), defienden la ampliación de las causales de aborto con la finalidad de proteger la vida de la mujer y disminuir las tasas de muerte por prácticas inseguras de aborto.

Este tema como todos los articulados del proyecto de ley del Sistema de Código Penal pasarán, una vez aprobado en la Comisión de Constitución, al plenario de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo tiene mayoría.