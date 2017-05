Cómo reforzar la seguridad de tu hogar sin pagar mensualidades y a través del móvil

Las cámaras de seguridad inteligentes son cada vez más versátiles y potentes

Se acerca el verano y con él las preocupaciones sobre si se queda la casa a buen recaudo en nuestra ausencia. Los más concienciados no dudan en contratar alarmas conectadas a centrales de seguridad, pero se trata de una solución que obliga a una suscripción que, a la larga, puede no traer a cuenta. Las alarmas conectadas, además, cuentan con escasas opciones de personalización por parte del usuario y todo pasa por un sistema centralizado que avisa en caso de robo. Ahora bien, cada vez son más los sistemas de seguridad sin necesidad del pago de mensualidades y que pueden ser gestionados a través del móvil. Destacan, en este sentido, las cámaras de seguridad inteligentes; cada vez más versátiles y potentes y que muestran en todo momento lo que sucede en el domicilio en nuestra ausencia. Se trata de dispositivos que no requieren de suscripción y que ofrecen un gran valor añadido al usuario.

El fabricante francés de estaciones barométricas se adentró en el terreno de la domótica con toda una gama de productos del área Security de la compañía, entre ellos, la cámara inteligente Welcome. La cámara se conecta al router de la casa y, tras colocarse algún lugar estratégico, en el que pueda controlar los accesos, irá recordando las caras de las personas que detecta. El sistema es capaz de identificar con bastante precisión los rostros y relacionarlos con los nombres que indique el usuario.

La principal ventaja del sistema reside en que, si en algún momento detecta un rostro no identificado, envía una alerta al móvil acompañada de una grabación previa y posterior del acceso de esa persona. Para los padres se trata de una solución interesante, puesto que pueden configurarse alertas en el móvil que indiquen cuándo han llegado los hijos a casa. Cuesta 199 euros.

El fabricante Somfy anunció en la pasada edición del Consumer Electronics Show de Las Vegas el sistema One, una sofisticada cámara de seguridad que, al igual que el producto de Netatmo, ofrece una multitud de posibilidades al usuario sin la obligación de conectarse a una central de alarmas. El sistema se compone de una cámara full HD gran angular (zoom x8) equipada con visión nocturna que, gracias al sensor de movimiento, activa la grabación únicamente cuando es necesario.

Para los recelosos de la privacidad, la cámara cuenta con un obturador físico que oculta la óptica y únicamente se abre en caso de necesidad. La cámara cuenta además con una alarma de 90 dB y por descontado, con la posibilidad de configurar alertas en el móvil acompañadas de la secuencia de vídeo del acceso. La peculiaridad del sistema planteado por Somfy reside en que el comprador de esta cámara puede usarla además con conexión a una central con aviso a la policía y que puede ser activada únicamente cuando nos vayamos de vacaciones. Cuesta 249 euros.

El fabricante español Wattio cuenta también con una cámara conectada, con menos prestaciones pero a un precio mucho más competitivo, y que cumple básicamente las mismas funciones que sus rivales en el mercado. Esta cámara de alta definición cuenta también con un sistema de visión nocturna y un detector de movimiento que activa la grabación en caso de necesidad y todo ello gestionado por completo desde una aplicación específica en el móvil. El sistema cuenta con un sistema de pregrabación que envía al usuario la secuencia previa a una intrusión y aunque inicialmente los vídeos son almacenados en la tarjeta SD del dispositivo, pueden almacenarse de forma automática en Dropbox si así lo desea el usuario. Cuesta 99,99 euros.

El fabricante estadounidense Nest ofrece una avanzada cámara de seguridad que se conecta al router en unos pocos minutos y graba todo lo que sucede en HD en el interior del domicilio. Puede configurarse para que se active la grabación únicamente cuando sea necesario, o bien hacer que la cámara grabe de forma permanente todo lo que sucede, en cuyo caso será necesaria una suscripción al servicio NestAware, que envía todas las grabaciones a la nube.

Este servicio permite además alertar al usuario del movimiento efectuado por personas (y no mascotas). Al igual que sus rivales, su poseedor será informado en todo momento de lo que sucede mediante una aplicación en el móvil mediante la cual podrá ver en directo lo que sucede en el domicilio e incluso hablar a través de la cámara. Cuesta 199 euros.

Fuente: elpais.com