Corbyn: “No soy pacifista, pero la política de bombardear primero y hablar después debe terminar”

En la Red se filtró un discurso en el que el líder del Partido Laborista británico critica el rumbo de la política internacional del Reino Unido.

Jeremy Corbyn, el líder del Partido Laborista del Reino Unido, pronunciará un discurso para anunciar un nuevo enfoque en los asuntos internacionales británicos, señalando que la oposición británica no planea apoyar las políticas actuales de Donald Trump, informa ‘The Guardian‘.

El borrador de su discurso, que tiene programado pronunciar este viernes en Londres ante miembros del Instituto Real de Asuntos Internacionales, también conocido como Chatham House, se filtró la noche del miércoles en la Red y dio mucho que hablar a los medios británicos.

En su discurso, Corbyn afirma que “no es pacifista”, pero que considera que la intervención militar se ha convertido en algo “casi rutinario” en los últimos tiempos. El que fuera presidente de la coalición antibelicista Stop the War considera que no se puede aplicar una política de “bombardear primero y hablar después” y que el actual rumbo de la política exterior del Reino Unido se ha convertido en una “fórmula para aumentar, y no para reducir, las amenazas y la inseguridad”.

“Obedecer a un Gobierno errático de Trump no proporcionará estabilidad… Así que se ha acabado ir de la mano de Trump. El Gobierno laborista llevará a cabo una política exterior robusta e independiente hecha en Londres”, reza el texto del discurso.

Una política exterior orientada a lograr un mundo más pacífico ha sido durante mucho tiempo una de las prioridades personales del político, especialmente en lo que se refiere al desarme unilateral.

Los comentarios de Corbyn son un ataque implícito a la decisión de la primera ministra británica, Theresa May, de establecer una relación más estrecha con el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La primera ministra británica incluso apoyó el ataque ordenado por el mandatario estadounidense contra la base aérea siria de Shayrat el pasado 7 de abril.

Fuente: actualidad.rt.com