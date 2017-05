Corrupción en Brasil: quiénes son y cuánto cobraron los políticos salpicados por la confesión de los dueños de JBS

Joesly Batista dijo que transfirió a una cuenta en el exterior, a título de “ventajas indebidas”, USD 50 millones destinados al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y otros USD 30 millones a otra cuenta, también en el exterior, a favor de la ex presidente Dilma Rousseff. Los traspasos, dijo, fueron hechos por intermedio del ex ministro de Hacienda Guido Mantega.