Cuatro libros que debes leer para saber cómo será el mundo dentro de unas décadas

Entre todos estos subgéneros hay uno aún no demasiado popular (si lo comparamos, por ejemplo, con los volúmenes dedicados a la economía) y que, sin embargo, está empezando a recabar cada vez más interés en Estados Unidos. Se trata de los ensayos que analizan cómo será el planeta en unas décadas desde un punto de vista medioambiental, exponiendo de qué manera efectos como el cambio climático impactarán en la economía o la política global. Como advierte Joseph Romm, autor de una de estas obras, estos cambios serán aún más significativos que los propiciados por internet.

Imagina si hubieses sabido hace 25 años cómo la tecnología de la información iba a revolucionar tantos aspectos de tu vida

El mascarón de proa de todos ellos probablemente sea el popular ‘La sexta extinción‘ de Elizabeth Kolbert (editado en nuestro país por Crítica), que se hizo merecedor del Premio Pulitzer en el año 2015 en la categoría de no ficción gracias a su accesible análisis de 13 especies extinguidas. ‘Business Insider‘ ha añadido otros tres volúmenes al listado en uno de sus artículos, y aquí explicamos cuál es la visión común del futuro que dan.

‘La sexta extinción’ de Elizabeth Kolbert (Crítica)

La quinta extinción masiva tuvo lugar hace 65 millones de años, entre el Cretácico y el Terciario, cuando los dinosaurios desaparecieron de la faz de la Tierra probablemente a causa del impacto de un meteorito gigante. Hoy nos vemos inmersos en un proceso semejante, solo que esta vez causado por la acción del hombre, cuyas actividades (como el consumo de combustibles fósiles) han acelerado de manera dramática la desaparición de diversas especies, desde los corales que forman los grandes arrecifes hasta los tiburones e incluso gran parte de los mamíferos.

“Nunca antes una especie había alterado de este modo la vida sobre el planeta, aunque ya se hubiesen producido otros acontecimientos comparables”, señala la autora, colaboradora habitual de ‘The New Yorker’, en la introducción del libro. “Cuando todavía es demasiado pronto para decir si alcanzará las proporciones de las Cinco Grandes, ya la conocemos como la Sexta Extinción”. Se trata de una advertencia para todos los humanos que mezcla tanto la fascinación que sentimos por las pasadas extinciones como el acuciante miedo que nos provoca pensar que, muy probablemente, nosotros seremos los próximos. Es un terreno en el que la autora sabe desenvolverse: otro de sus trabajos más conocidos se llama, de forma muy elocuente, ‘Notas de campo de la catástrofe: cambio climático, ¿nos estamos quedando sin tiempo?’

‘Climate Change (What Everyone Needs to Know)’ de Joseph Romm (OUP)

Este libro, que ofrece un detallado análisis de todos los cambios que producirá el cambio climático, aún no ha sido traducido al castellano. Su punto de partida es potente: todos estos serán mucho más significativos que los que ha propiciado internet y la sociedad de la información. Y si estos han cambiado todos los aspectos de nuestra vida… “La avalancha de la última década de súper tormentas, olas de calor y sequías ha acelerado el discurso público sobre este asunto”, explica el autor, que defiende que debemos intentar anticiparnos a lo que va a ocurrir antes de que sea demasiado tarde.

El calentamiento del planeta causado por los combustibles fósiles quizá plantee el mayor reto de la civilización humana

“Imagina si hubieses sabido hace un cuarto de siglo cómo la tecnología de la información e internet iban a revolucionar tantos aspectos de tu vida”, anima en la introducción del libro. “Imagina lo valioso que ese conocimiento habría sido para ti y para tu familia”. Su ensayo es, por lo tanto, una guía y un resumen sobre lo que va a ocurrir, con el objetivo de “ahorrar tiempo” al lector. “Hay muchísima información sobre climatología, soluciones de energía limpia y políticas de cambio climático como para que estés al día”. Romm es uno de los grandes activistas en las campañas para reducir los gases del efecto invernadero y mejorar la eficiencia energética, que ha sido considerado como una de las figuras más relevantes de ese panorama tanto en ‘Rolling Stone’ como en la revista ‘Time’.

‘The Madhouse Effect’ de Michael Mann

‘The Madhouse Effect: How Climate Change Denial Is Threatening Our Planet, Destroying Our Politics and Driving Us Crazy’ de Michael E. Mann y Tom Toles

Si el resto de libros presentados hasta el momento se centraban ante todo en los cambios climatológicos, este volumen, ilustrado por los dibujos de Tom Toles (caricaturista de medios como ‘The Washington Post’ y ganador de un Premio Pulitzer) se centra, ante todo, en las políticas –y ausencia de ellas– que se han llevado a cabo desde las instituciones públicas. “El calentamiento del planeta causado por nuestra quema derrochadora de combustibles fósiles quizá plantee el mayor reto al que la civilización humana se ha enfrentado hasta el momento”, explica en la introducción Mann, climatólogo de la Universidad de Penn.

Es un libro mucho menos duro que el resto, puesto que se apoya en el humor de las ilustraciones de Toles para denunciar ante todo la mentalidad de los negacionistas. “Desde mi punto de vista, no hay un ejemplo mayor de hipocresía hoy en día que la de los políticos financiados por el dinero de los combustibles fósiles que promueven los intereses de estas fuentes de energía”, explicaba en ‘Think Progress‘ el autor. Este utiliza el concepto de “cierre epistémico” para hablar de cómo, a pesar de que el consenso sobre los efectos del cambio climático es cada vez mayor, muchos se mantienen en sus trece. “No tienen forma de salir, es un ciclo internamente cerrado de lógica mal aplicada y creencias motivadas por la ideología”.

‘Saison Brune’ de Philippe Squarzoni (Delcourt)

Otro libro que se apoya en la imagen para difundir un mensaje de preocupación: en este caso, se trata de una novela gráfica realizada por el historietista francés Philippe Squarzoni, cuyos anteriores trabajos, influidos por su trayectoria como observador de los Derechos Humanos, han tratado sobre el Holocausto u otros episodios de la historia reciente. A nivel teórico, el material en el que este volumen se basa son los resultados del Panel Intergubernamental sobre Cambio Cliático (IPCC), promovido por las Naciones Unidas.

El procedimiento utilizado por Squarzoni es muy parecido al que puso en marcha Art Spiegelman en el influyente tebeo ‘Maus’

El tono, no obstante, no tiene que ver con la exposición ensayística (aunque sea también importante), ya que se centra ante todo en el relato en primera persona que tiene al ensayista como protagonista. Además, este presenta entrevistas con diferentes expertos, entre los que se encuentra el climatólogo y glaciólogo Jean Jouzel, uno de los grandes especialistas mundiales en cambio climático que ha formado parte del IPCC desde 1994, y que fue nombrado Premio Nobel de la Paz en 2007 ex aequo con Al Gore por su trabajo en este campo.

Una buena relación entre historietista y climatólogo que ha provocado que hayan trabajado juntos en varias ocasiones. ‘Climate Changed’, como se le ha llamado en inglés, utiliza “la toma de conciencia como un procedimiento narrativo, que al fijarme en cómo Jacques Chirac trató la cuestión ecológica, me hizo darme cuenta de la verdadera magnitud del problema”. Un procedimiento no tan diferente del que llevó a cabo Art Spiegelman en ‘Maus‘, marcando la pauta en el cómic global, y en la cual la autobiografía y la temática social (el Holocausto, el Cambio Climático) se unen de forma coherente.

