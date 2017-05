De Miss Universo a Corea del Norte: cronología de la extraña amistad entre Putin y Trump

Te ayudamos a entender por qué a veces parecen amigos y por qué a veces no.

Se tarda menos en escribir la lista de aquellos que se han librado de los ataques de Donald Trump durante los poco más de cien días que lleva en la Casa Blanca que redactando la de los que han sido atropellados por su irrefrenable verborrea, ya sea a través de Twitter (su canal de comunicación con el mundo exterior preferido), a través de la televisión, por medio de portavoz interpuesto o en riguroso cara a cara.

Repasemos. Los mexicanos, los franceses, los australianos, los suecos, los británicos, los turcos, los indios, los alemanes, los franceses, Oriente Medio en pleno, el norte de África al completo y todos y cada uno de los miembros de la OTAN han sido mencionados en algún momento, y no precisamente con intenciones zalameras, por el presidente de los EE. UU. Por no hablar de Corea del Norte, China o Siria.

Si de algo no se puede tachar a Trump es de antidemocrático. Sus invectivas son multinacionales, multirraciales y multiculturales, y nos alcanzan a todos los ciudadanos del planeta por igual. Ni siquiera los americanos, o al menos una amplia mayoría de ellos (con la prensa, Hollywood y los demócratas a la cabeza del pelotón), se han librado de su correspondiente escobazo dialéctico.

Y por eso resulta extraño, y sorprendente, y sospechoso, que sólo un dignatario internacional de relieve se haya librado de los escarnios del presidente americano: Vladimir Putin.

Sobre la relación “especial” de Donald Trump con el presidente de la Federación Rusa se han escrito cientos de páginas y debatido durante horas en televisión. Los rumores y las sospechas se amontonan hasta alcanzar una altura de kilómetros, pero la verdad última sobre el porqué del apego de Trump por Putin sigue siendo un misterio. Algunos medios hablan incluso de bromance, una palabra compuesta a partir de los términos bro (algo así como “colega” en lenguaje coloquial) y romance (“romance” también en español).

La respuesta sencilla es que Trump admira a Vladimir al menos desde el 19 de junio de 2013, cuando el millonario neoyorquino publicó este tuit:

Do you think Putin will be going to The Miss Universe Pageant in November in Moscow – if so, will he become my new best friend?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de junio de 2013