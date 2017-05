Debilidad en 27 pasos de la frontera boliviana

El control en la zona fronteriza es complejo por la extensión, la escasa o nula presencia de población y la ausencia de instituciones estatales.

Debilidad en 27 pasos de frontera

Datos

En la frontera de 6.834 kilómetros lineales que Bolivia comparte con Brasil, Argentina, Perú, Paraguay y Chile hay al menos 27 pasos fronterizos no habilitados, que son vulnerables a actividades ilícitas como el tráfico de drogas, transporte de armas, trata y tráfico de personas, robo de vehículos y secuestros en la frontera. Por el contrario, en esos mismos límites, hay solo 15 puestos de control.

La inseguridad que hay en las fronteras fue expuesta por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en la última Reunión del Cono Sur Sobre Seguridad en Fronteras, realizada en Brasilia (Brasil), a finales de 2016. “Nos pone en una situación de vulnerabilidad no solo para el tráfico de drogas, sino también de armas, trata y tráfico de personas, mercancías, es decir, delitos transnacionales desde el punto de vista que trascienden las jurisdicciones territoriales de los estados”, asegura esta autoridad.

Los esfuerzos del Estado para ejercer control en esas zonas, dice Romero, se ven debilitados porque la población en esas regiones es reducida o nula, la presencia estatal es escasa y los operativos se dificultan por la extensión del territorio.

No obstante, aunque Bolivia quisiera instalar puestos de verificación en esos 27 pasos fronterizos, no podría hacerlo por sí sola porque necesita que la vecina nación también instale un sitio similar, disponga de personal y recursos para ello, pero no hay reciprocidad para que una acción así pueda hacerse efectiva.

Otra de las debilidades, manifiesta, es que el país todavía no ejerce control del espacio aéreo, sobre todo en la frontera con Brasil, país al que se destina la droga que viene de Perú. No obstante, hasta fin de año, se prevé instalar el primero de 176 radares en Bolpebra.

