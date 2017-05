Definitivo, Bolivia pagará $us 23 millones a española Abertis por la nacionalización de Sabsa

El procurador general del Estado, Pablo Menacho, recordó que el monto de la demanda superaba los $us 80 millones y que se logró un monto que representa el 26% de lo demandado.

Definitivo, Bolivia pagará $us 23 millones por la nacionalización de Sabsa

Autoridades bolivianas informan sobre acuerdo de arbitraje con Abertis. Foto: Fernando Cartagena.

Autoridades del Gobierno y representantes de la empresa española Abertis firmaron este jueves un acuerdo que establece el pago de una indemnización por $us 23 millones por la nacionalización de Servicios de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa) en 2013.

El acuerdo se rubricó en el aeropuerto Jorge Wilstermann de Cochabamba con la presencia del ministro de Obras Públicas, Milton Claros; el procurador general del Estado, Pablo Menacho, el embajador de España en Bolivia, Ángel Vázquez, además de trabajadores del aeródromo.

“El Estado fue demandando por un monto de $us 85 millones de dólares y hoy estamos cerrando por un 26% de ese monto. El estado boliviano ha reducido en 74% el monto de la demanda”, afirmó Menacho tras la suscripción del acuerdo.

La autoridad boliviana aclaró que el convenio establece que el Estado boliviano no va a pagar ningún interés y ni ningún tipo de penalidad. Agregó que con este paso concluye este arbitraje y Bolivia consolida su derecho propietario sobre el patrimonio aeronáutico y aeroportuario.

“Esto demuestra la voluntad del gobierno del presidente Morales de cumplir con todos los compromisos internacionales. Es una señal a la comunidad internacional de que en Bolivia, los inversionistas van a contar absoluta seguridad y transparencia para poder invertir”, expresó.

La administración Morales expropió en 2013 Sabsa a Abertis (90 %) y Aena (10 %), que estaba a cargo de los tres principales aeropuertos del país: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

De acuerdo con la versión del Estado boliviano, el consorcio español se comprometió a invertir $us 27 millones en las terminales aéreas, pero en 17 años de administración supuestamente ejecutó solo $us 1,9 millones.

Abertis, por su parte, argumentó que sus inversiones en Bolivia entre 2005 y 2012 fueron de $us 13 millones, a los que habría que sumar los cánones de concesión, por unos $us 39 millones, y otros $us 8 millones más en impuestos, haciendo un total de uno $us 60 millones.

La Razón Digital / José Luis Columba / La Paz