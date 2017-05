Demócratas critican plan de empleo anunciado por el Gobierno

El senador Oscar Ortiz, del Movimiento Demócrata Social, criticó el plan de empleo anunciado este martes por la administración de Evo Morales, ya que en su opinión los problemas económicos del país continuarán mientras el Gobierno continúe asfixiando al sector productivo-empresarial.

“El tema de fondo es que el mercado se está contrayendo, las ventas están cayendo, los ingresos están disminuyendo y todo esto ocasiona una serie de despidos. Además, tenemos entidades públicas como el Servicio de Impuestos o la Autoridad de Fiscalización y Control de Empresas que están asfixiando al sector con multas que no se justifican. Por tanto este plan es menor en comparación a la asfixia que está generando el Gobierno sobre el sector empresarial productivo formal”, explicó el parlamentario.

Lo peor, continuó Ortiz, es que los que más sufren por esta contracción de la economía y por el desempleo son los pequeños y medianos empresarios, quienes tienen menos capacidad de resistir la presión que generan las entidades públicas cobrando multas por doquier.

Gas para Argentina

Sobre el impase suscitado con Argentina por la falta del cronograma de envíos por parte de YPFB, lo que llevó a ese país a comprar gas a Chile, el senador Oscar Ortiz señaló que este hecho está desmintiendo la propaganda gubernamental y las mentiras del Ministerio de Hidrocarburos sobre la existencia de reservorios suficientes del energético en Bolivia para su exportación.

“El Gobierno firmó el contrato (para la venta de gas) con Argentina. El Gobierno se comprometió a enviar 21 millones de metros cúbicos (diarios, como tope del contrato). ¿Qué pasa si no cumplimos? Tenemos que pagar multas. El gran problema es que no tenemos las reservas suficientes para cumplir los contratos con Brasil, con Argentina y abastecer el mercado interno, por la ineficiencia del Gobierno que no tomó las previsiones para desarrollar nuevas reservas”, explicó el legislador Demócrata.

Ortiz agregó que la prueba de sus afirmaciones, de que el Gobierno no tiene gas suficiente, es que no certifica las reservas, pese a que por ley el 31 de marzo de cada año el país debe presentar las certificaciones de las reservas de hidrocarburos.

“Hemos demandado y hemos presentado una serie de requerimientos, peticiones, pero se niegan a certificar las reservas y esta es la mejor muestra que el Gobierno no le está diciendo la verdad al pueblo boliviano”, finalizó el parlamentario de oposición.

Fuente: Red Uno, Prensa Demócrata